Ajax : Farioli démissionne !

Il n’y aura donc pas eu de miracle pour l’Ajax Amsterdam lors de la dernière journée d’Eredivisie. Comme nous vous l’avions raconté la semaine dernière, le club amstellodamois s’est effondré au pire moment de la saison lors de l’avant-dernière journée de championnat. La victoire face à Twente n’a pas suffi, puisque le PSV Eindhoven s’est également imposé, remportant un nouveau titre de champion au nez et à la barbe de son plus grand rival. Pour Francesco Farioli, l’entraîneur de l’Ajax, le coup a été rude à encaisser et il était en larmes devant son public lors de l’après-match.

Peut-être parce qu’il savait déjà ce qu’il allait se passer dans les heures suivantes. En effet, Farioli, qui était passé par l’OGC Nice, a décidé de démissionner de son poste. «Francesco Farioli a décidé de quitter l’Ajax après mûre réflexion. L’entraîneur a informé le conseil d’administration du club de sa décision », peut-on lire sur le site du club ajacide. « La direction et moi-même partageons les mêmes objectifs pour l’avenir de l’Ajax, mais nos visions et nos calendriers divergent quant à la manière dont nous devrions travailler et opérer pour les atteindre. Compte tenu de ces différences dans les principes et les fondements du projet, je suis profondément convaincu que c’est le moment idéal pour nous séparer », justifie Farioli dans le communiqué.