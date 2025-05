Gary Lineker renvoyé de la BBC après des posts antisémites

Après 26 ans au sein de la première chaîne d’information anglaise, l’ancien buteur de Leicester et du FC Barcelone Gary Lineker va quitter la BBC à la fin de la saison, et pas de la plus belle des manières. Gary Lineker devrait quitter la BBC ce lundi en raison de la controverse antisémite qui a éclaté après qu’il a partagé une publication sur les réseaux sociaux mettant en scène un rat représentant «les sionistes».

La suite après cette publicité

«Compte tenu du caractère antisémite du contenu partagé par M. Lineker, il est normal qu’il quitte la BBC. Mais le partage de ce message par M. Lineker est un symptôme du problème, et non le problème lui-même», a déclaré Danny Cohen, ex-directeur de la BBC, au Telegraph. Dans un post instagram, Lineker avait écrit «le sionisme expliqué en deux minutes» accompagné d’un emoji représentant un rat, et d’une vidéo de l’avocate pro-palestine Diana Buttu.