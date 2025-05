Barça : un cador européen a tenté de recruter Pedri

Aujourd’hui, Pedri est la pierre angulaire d’un des meilleurs milieux de terrain du monde aux côtés de Frenkie de Jong et Dani Olmo, et fait partie des candidats au Ballon d’Or au même titre que ses deux coéquipiers du Barça, Lamine Yamal et Raphinha. Pourtant, l’histoire aurait pu être tout autre il y a quelques années pour le jeune prodige formé à Las Palmas, qui avait signé au Barça en 2019 mais a rejoint le club en 2020.

En effet, l’ancien directeur sportif du FC Barcelone Ramon Planes a raconté dans une interview accordée à Cadena Ser qu’en 2020, alors que le joueur n’avait pas débuté avec le Barça, le Bayern était venu aux nouvelles : «après le 8-2 infligé par le Bayern Munich, j’ai reçu un appel de l’agent de Pedri, parce que le Bayern Munich d’Hansi Flick le voulait absolument.» Pedri aux côtés de Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Thomas Muller, voilà qui aurait pu représenter une vraie armada du côté de Munich…