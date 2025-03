Ligue 1 : l’OL retrouve le sourire contre Brest grâce à Alexandre Lacazette

Dimanche, 15h : le rendez-vous est devenu habituel pour les supporters de l’OL. Dernièrement, cet horaire leur sied à merveille avec des victoires acquises contre Reims et Montpellier. Pour autant, cette bonne série s’était arrêtée dimanche dernier au Groupama Stadium avec une défaite frustrante contre le PSG (2-3). Désireux de repartir du bon pied, les Gones se devaient de l’emporter contre Brest ce dimanche pour entretenir leurs espoirs de podium. Des Brestois qui, après une élimination en Ligue des Champions contre Paris mais surtout une sortie humiliante contre Dunkerque en Coupe de France mercredi, avaient à cœur de repartir du bon pied. Devant composer avec un effectif décimé par les blessures, Eric Roy a réussi à aligner un onze compétitif quand Paulo Fonseca s’est présenté avec un onze très offensif mené par le quatuor Almada-Cherki-Mikautadze-Lacazette.

Sous le ciel ensoleillé du sud-est de Lyon, tout était donc dressé pour assister à une rencontre alléchante de notre Ligue 1. Pour autant, le match a mis du temps à s’emballer. Sur une pelouse en piteux état, les deux équipes se sont illustrées à travers des imprécisions techniques qui ont haché le jeu. Finalement, c’est au quart d’heure de jeu que la rencontre s’est décantée. Sur un corner anodin, Lacazette a ceinturé Mahdi Camara. Benoît Millot s’est donc dirigé vers le VAR avant de logiquement désigner le point de penalty. Face à Lucas Perri, Kenny Lala n’a pas tremblé et a donc ouvert le score en faveur des Ty-Zefs (0-1, 16e). Dans la foulée, Ludovic Ajorque était même proche d’offrir le break aux siens mais a manqué de justesse dans sa reprise du gauche (17e). Pêchant dans la finition, Brest a également loupé le coche sur une nouvelle opportunité énorme et manquée par Abdallah Sima (19e). Discret jusque-là, Lyon a répliqué sur sa première opportunité.

La fin de match totalement ubuesque, Paulo Fonseca expulsé pour un coup de sang invraisemblable

Après une belle combinaison entre Georges Mikautadze et Thiago Almada, Rayan Cherki était touché dans l’axe et a lancé Lacazette dans la profondeur. Fautif sur le but brestois, le capitaine rhodanien s’est fait pardonner en crucifiant Bizot d’un lob astucieux pour égaliser (1-1, 24e). Mais alors que l’on pensait l’OL enfin dans son match, le rythme de la première période s’est effondré et Lyon a manqué de créativité pour prendre l’avantage. Friables défensivement, les coéquipiers de Moussa Niakhaté auraient même pu concéder un autre but sans la maladresse de Sima (30e) ou la position de hors-jeu d’Ajorque (44e). Un premier acte où les Lyonnais ont semblé balbutiants et ont été clairement bousculés par des Brestois qui auraient pu mieux exploiter les failles défensives offertes par leurs adversaires.

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 62 24 +43 19 5 0 66 23 2 Marseille 46 23 +21 14 4 5 50 29 3 Nice 46 24 +21 13 7 4 49 28 4 Monaco 43 24 +17 13 4 7 48 31 5 Lille 41 24 +12 11 8 5 39 27 6 Lyon 39 24 +13 11 6 7 44 31 7 Strasbourg 37 24 +6 10 7 7 38 32 Voir le classement complet

Au retour des vestiaires, l’OL est revenu avec d’autres intentions. Plus incisifs dans les duels, les Gones ont montré qu’ils avaient envie de prendre le match à leur compte. Plus entreprenant, le groupe de Paulo Fonseca s’est néanmoins exposé en contre mais pouvait toujours compter sur un retour défensif prompt ou à une technique parfois défaillante du côté brestois. Peinant à se procurer de réelles occasions, les locaux ont néanmoins su faire preuve de réalisme sur l’une de leurs seules vraies occasions du second acte. Encore trouvé par un Cherki toujours aussi brillant dans ses inspirations, Lacazette a terminé d’une belle demi-volée qui a fait mouche à bout portant (2-1, 83e). Pouvant compter sur un Lucas Perri vigilant dans les derniers instants de la rencontre (90e, 90+2e), les pensionnaires du Groupama Stadium ont même cru voir un penalty être sifflé en leur défaveur en fin de match. Après visionnage de la VAR et un invraisemblable coup de sang de Paulo Fonseca, exclu, aucun penalty n’a finalement été sifflé. Malgré cette fin de match brûlante, Lyon a donc renoué avec la victoire et se relance dans la course au podium en revenant à deux points de Lille, cinquième, et sept de Nice, troisième. La semaine prochaine, les Gones se déplacent d’ailleurs sur la pelouse des Aiglons pour une rencontre qui s’annonce cruciale dans une course au podium qui s’annonce haletante.