Mercato : Jorge Mendes prépare des coups pour sauver Wolverhampton de la crise

Comme à la maison. À Molineux, Jorge Mendes est un peu comme chez lui. Le super agent, qui a profité de son excellente relation avec Luis Campos pour placer certains de ses clients au Paris Saint-Germain; est plutôt bien implanté à Wolverhampton. Proche de la direction des Loups (Fosun), le patron de Gestifute fait ses petites affaires chez le pensionnaire de Premier League. Il a envoyé plusieurs de ses poulains là-bas par le passé et à présent encore. Parmi les joueurs officiellement sous contrat dans l’effectif actuel, Mendes gère notamment les intérêts de Rayan Aït-Nouri, Matt Doherty, Gonçalo Guedes, Nélson Semedo ou encore José Sa et Pablo Sarabia. L’agent a également placé quelques entraîneurs à lui sur le banc des Wolves. Par le passé, il a envoyé Nuno Espírito Santo là-bas. Plus récemment, il a fait signer Julen Lopetegui.

La suite après cette publicité

De très mauvais résultats

Puis, Wolverhampton a tenté de prendre un peu ses distances avec Jorge Mendes il y a deux ans et demi, comme l’explique The Athletic ce lundi. Les têtes pensantes du club ne voulaient plus forcément dépendre que de lui. Mais finalement, ils ont décidé de revenir vers l’ancien agent de Cristiano Ronaldo ces derniers jours. Il faut dire que les Wolves traversent une énorme crise. Après 16 journées de championnat, ils pointent à la 19e et avant-dernière place avec seulement 9 petits points au compteur (2 victoires, 3 nuls et 11 défaites). Seul Southampton (5 points) fait pire. Mal embarqué, Wolverhampton, qui a la pire défense (40 buts encaissés) est sur une très mauvaise dynamique et reste sur 4 défaites de suite, dont la dernière ce week-end face à Ipswich Town (1-2). C’était celle de trop puisque Gary O’Neil (41 ans) a été viré.

«Les Wolves se sont séparés de leur entraîneur-chef Gary O’Neil et de son staff. O’Neil est arrivé à Molineux trois jours seulement avant le début de la saison 2023/24 de Premier League, relevant un défi important et guidant finalement le Old Gold vers une campagne réussie. Au cours de sa première saison à la tête du club, les Wolves ont battu Manchester City et ont gagné de manière impressionnante à Chelsea et Tottenham Hotspur, ainsi que contre leurs rivaux West Bromwich Albion lors d’un voyage jusqu’aux quarts de finale de la FA Cup.» Outre les résultats catastrophiques, de nombreuses polémiques ont pollué dernièrement le club anglais. Après l’altercation entre José Sa et des supporters après la défaite face à Bournemouth, Mario Lemina a pété les plombs la semaine passée après la défaite face à West Ham (2-1). En effet, il n’a pas serré la main de Jarrod Bowen, qui lui avait tendu la main.

La suite après cette publicité

Des soucis avec les joueurs

Ce dernier le lui a reproché et l’ancien joueur de l’OM s’est jeté sur lui sur la pelouse. Ils ont dû être séparés par d’autres membres des deux équipes, dont un membre de staff adverse avec lequel il a eu un échange tendu. De plus, il s’en est pris à l’entraîneur adjoint de son club puis à l’un de ses coéquipiers (Toti) dans les vestiaires. Pour cette raison, le brassard de capitaine lui a été retiré. «Mario va continuer de jouer un rôle important pour nous. Il continuera de faire partie de ces joueurs expérimentés qui mènent l’équipe, mais pour l’instant, nous estimons que c’est mieux que ce soit Nélson (Semedo) qui mène ce groupe.» Samedi, le brassard a changé d’épaule, mais les problèmes ont continué. Une nouvelle scène a fait couler de l’encre. Après l’expulsion de Rayan Aït-Nouri, après un deuxième carton jaune, et un deuxième but adverse dans le temps additionnel, les Wolves ont vrillé.

Rayan Ait-Nouri, très en colère, a tenté de se confronter à ses adversaires. Matheus Cunha, lui, aurait donné des coups de poings et des coups de coude à l’un des membres du staff d’Ipswich Town, qui aurait perdu ses lunettes. La FA a pris cette altercation très au sérieux et l’attaquant de Wolverhampton risque de prendre cher pour son geste. En pleine tempête, Wolverhampton cherche des solutions pour sortir la tête de l’eau. C’est pour cette raison que les dirigeants se sont tournés vers Jorge Mendes et son carnet d’adresses. Depuis quelques semaines, l’agent, qui savait que le règne d’O’Neil touchait à sa fin, tente de placer Vitor Pereira chez les pensionnaires du Molineux Stadium. Un technicien que Mendes a déjà tenté d’envoyer à plusieurs reprises à Wolverhampton. Encore réticents cette fois-ci, puisqu’ils espéraient attirer Graham Potter, Ole Gunnar Solskjaer ou encore David Moyes; les dirigeants ont changé d’avis et ont décidé de faire confiance à Mendes.

La suite après cette publicité

Jorge Mendes en sauveur ?

Ainsi, The Athletic révèle que les négociations ont débuté samedi soir avec Al Shabab, afin que la clause de Pereira soit levée, un accord est tout proche. Ce qui pourrait ouvrir d’autres perspectives à Jorge Mendes, pour les prochains marchés des transferts, notamment cet hiver. Habitué à envoyer des joueurs de son écurie chez les Loups, il pourrait récidiver en ayant un entraîneur à lui sur le banc. Mais The Athletic explique que les dirigeants ne lui donneront pas forcément les pleins pouvoirs. «On ne sait pas encore jusqu’où ira le retour de Mendes. Lorsque Lopetegui est arrivé avec l’aide de l’agent il y a deux ans, sa nomination a été suivie d’une frénésie de dépenses en janvier dans laquelle l’agent portugais était également impliqué, avec près de 100 M€ engagés pour des recrutements incluant Cunha, Lemina, Craig Dawson, João Gomes et Pablo Sarabia».

La publication poursuit : «il y a plusieurs raisons pour lesquelles les Wolves seront réticents à répéter ce geste. Ces dépenses importantes et imprévues ont joué un rôle important dans la création des problèmes liés aux règles de profit et de durabilité (PRS) qui ont conduit à une vente virtuelle de talents six mois plus tard pour éviter d’éventuelles sanctions. Les Wolves ont investi du temps et des efforts avant et depuis pour faire évoluer le club vers un modèle de recrutement plus traditionnel, avec Hobbs en charge de trouver des signatures à moindre coût qui peuvent s’améliorer et générer un bénéfice de revente (…) Alors que les Wolves recherchent des recrues – notamment au cœur de la défense, avec un défenseur central comme priorité en janvier – il existe une forte possibilité que Mendes soit impliqué. Malgré son succès en fournissant une multitude de joueurs à succès, dont Ruben Neves, Raul Jimenez, Joao Moutinho et Rui Patricio, les relations entre Mendes et les Wolves ont été tendues à plusieurs reprises ces derniers temps.» Mais la flamme est visiblement ravivée et Jorge Mendes ne va pas se priver pour faire ses petites affaires.