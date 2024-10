Brest - Bayer Leverkusen : les compositions sont tombées

La 3e journée de la Ligue des Champions se poursuit ce mercredi avec de jolies affiches. Le Stade Brestois 29 accueille ainsi le Bayer Leverkusen dans un duel entre deux formations qui ont débuté par deux victoires. A domicile, le club breton opte pour un 4-3-3 avec Marco Bizot comme dernier rempart derrière Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Soumaïlo Coulibaly et Massadio Haïdara. Pierre Lees-Melou est placé en sentinelle avec Mahdi Camara et Hugo Magnetti à ses côtés. Seul en pointe, Ludovic Ajorque est soutenu par Romain Del Castillo et Abdallah Sima.

La suite après cette publicité

Les Allemands s’articulent de leur côté dans un 3-4-2-1 avec Matěj Kovář dans les cages. En défense, on retrouve Nordi Mukiele, Jonathan Tah et Piero Hincapié. L’entrejeu voit les présences d’Exequiel Palacios et Aleix Garcia avec Nathan Tella et Alejandro Grimaldo dans des rôles de pistons. Seul en pointe, Patrik Schick est placé juste devant Jonas Hofmann et Florian Wirtz.

Les compositions

Stade Brestois 29 : Bizot - Lala, Chardonnet, Coulibaly, Haïdara - Camara, Lees-Melou, Magnetti - Del Castillo, Ajorque, Sima

La suite après cette publicité

Bayer Leverkusen : Kovář - Mukiele, Tah, Hincapié - Tella, Palacios, Garcia, Grimaldo - Hofmann, Wirtz - Schick