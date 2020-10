Mattéo Guendouzi explique son départ d'Arsenal

Mattéo Guendouzi (21 ans) a quitté Arsenal, du moins pour un temps puisqu'il est seulement prêté par le club anglais (sans option d'achat) au Hertha Berlin. En Allemagne, le milieu de terrain fera équipe avec Lucas Tousart et alors qu'il est actuellement avec l'équipe de France Espoirs, il a expliqué les raisons qui l'ont poussées à quitter les Gunners. L'ancien Lorientais affirme notamment qu'il ne pouvait pas rester sur un banc de touche ou en tribune pendant un moment. Il avait besoin de temps de jeu.

«J'avais vraiment besoin de jouer cette année, d'avoir un nouveau défi. C'était la chose la plus importante pour moi. Je suis encore jeune, je n'ai que 21 ans, donc le temps de jeu était ma priorité absolue. Je sais qu'en allant au Hertha Berlin, je peux vraiment m'exprimer dans un grand championnat, donc tout est parfait. C'est un très bon club allemand, avec une grande ambition, et je suis prêté pendant un an là-bas. Je vais tout donner pour ce club», a lancé l'ancien Lorientais face à la presse.