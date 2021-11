OL : Léo Dubois revient sur son altercation avec Jérôme Boateng face à Rennes

À l’image de son équipe, Léo Dubois a pris l’eau dimanche dernier, lors du naufrage de l’Olympique Lyonnais face au Stade Rennais (4-1). De quoi s’attirer les foudres de Jérôme Boateng. En effet, les deux hommes ont eu une explication plutôt musclée pendant la rencontre, le défenseur allemand visiblement mécontent de son capitaine.

L’international français est revenu sur cette scène, dans un entretien accordé à Canal +. « Il n’y a jamais eu de souci », a-t-il déclaré. « Ce sont des petites discussions qu’on a eues sur le terrain. C’est un grand joueur, on est tous les deux intelligents et on sait que c’était important à ce moment-là, tout simplement. Et maintenant, tout se passe très bien. »