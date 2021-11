Les Lyonnais tentent d'expliquer leur débâcle

La suite après cette publicité

Celle-là va faire mal. Certes, l'Olympique Lyonnais n'a pas dit adieu au podium de Ligue 1 et il reste encore 25 journées à disputer. Mais hier soir, les Gones ont reçu une claque qu'ils ne sont pas près d'oublier. Une statistique résume d'ailleurs cet incroyable raté en terres bretonnes. Laminé 4 buts à 1, l'OL n'a pas tiré une seule fois au but lors de la première période. Ce qui n'était plus arrivé depuis le mois de novembre 2012. Archi dominé dans tous les compartiments du jeu, le club cher à Jean-Michel Aulas n'arrive donc toujours pas à enchaîner un bon résultat en L1 après une victoire sur la scène européenne.

«Heureusement qu'il n'y a que 1-0 à la pause, car cela peut faire 4-0. Je ne peux pas l'expliquer. On a été mauvais avec le ballon, sans ballon, ce n'est pas le Lyon que j'ai vu les derniers mois. L'adversaire a effectué plus de sprints, joué plus au ballon, perdu moins de ballons, il a été meilleur que nous. Rennes est un des clubs qui lutte avec nous pour l'Europe, on savait que c'était un match important, les résultats nous étaient favorables, je n'ai pas d'explications. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi», a déclaré en conférence de presse un Peter Bosz KO debout.

Après le match, Juninho a tenté d'expliquer les raisons qui ont conduit l'OL à ce désastre. Et forcément, les joueurs lyonnais ne pouvaient qu'acquiescer les dires de leur directeur sportif. À commencer par Maxence Caqueret. «Enormément de déception, c'est vraiment un match à oublier. On s'est fait manger dans tous les domaines. Il faudra aussi le retenir pour être meilleur par la suite. Dans l'agressivité, dans le jeu, dans la technique, Rennes était meilleur, c'est un match sans. Après, il reste énormément de matches pour se rattraper. On est très déçu, mais il va falloir passer à autre chose», a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

Des Gones impuissants

«À la mi-temps, on a beaucoup parlé, on était remobilisé. Après, on se prend un deuxième but très rapidement et il nous a fait beaucoup de mal. On n'a pas su se remettre dedans pour marquer un but et relancer le match. C'est une erreur. On n'a pas fait assez d'efforts pour récupérer le ballon. C'est sûr, il manquait les efforts, mais aussi beaucoup de choses». Constat similaire pour Houssem Aouar.

«Dans l'envie et dans l'intensité, ils ont été meilleurs que nous. Ils méritent largement leur victoire. On mérite de perdre. Ce n'est pas un match à oublier. Il va falloir bien l'analyser et en tirer des leçons. C'était compliqué pour nous. Dans l'intensité, dans le jeu, dans les duels... On n'y était pas. Il va falloir bien l'analyser pour faire beaucoup mieux parce que ce n'est pas normal de rendre une copie pareille». Place maintenant aux actes.