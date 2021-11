L'analyse implacable de Juninho après l'humiliation reçue par l'OL

La suite après cette publicité

Incroyable scénario dans ce choc de la 13e journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais. Les deux équipes avaient l'occasion de profiter des matches nuls de Nice et de l'OM pour recoller au classement. De leur côté, les Gones espéraient enfin pouvoir décrocher une victoire en championnat après un succès européen, chose qui ne leur ai pas arrivé depuis le début de la saison. Eh bien c'est raté. Et pas qu'un peu. Ce soir, les Rhodaniens ont reçu une véritable leçon de football en Bretagne. Laminés 4 buts à 1, les hommes de Peter Bosz auraient même pu s'incliner plus lourdement.

Face aux médias, les Lyonnais ont plutôt fait profil bas. Mais Juninho n'a pas hésité à prendre la parole pour désamorcer rapidement la situation. «On a un peu la honte bien sûr. On a été dépassé. En première période, on méritait de perdre 2, 3 zéro. Quand ça nous arrive, il n'y a pas grand-chose à dire, il faut féliciter l'adversaire et assumer qu'on ne peut pas répéter des choses comme ça parce qu'ici c'est le haut niveau», a-t-il déclaré en zone mixte, avant de confier que son équipe avait toujours le même problème.

Juninho n'en veut pas aux joueurs

«Et nous on continue à avoir un problème depuis longtemps : on a beaucoup de plaisir quand on a le ballon. Mais on n'a pas de plaisir à défendre l'un pour l'autre. Dans le foot de haut niveau, il faut même être méchant. (...) Nous sommes une équipe, comme l'OM et le PSG, contre laquelle les adversaires aiment jouer. Si tu rentres dans un match comme ça, sans avoir ton cœur et ton envie, ça arrive. Par contre, il y a rien de perdu. Quand on prend une leçon, c'est pas grave, c'est la vie, on prend des leçons tous les jours. On va continuer à travailler. J'espère que tous vont assumer. (...) Tous les secteurs n'ont pas fonctionné comme d'habitude. Et quand c'est comme ça, t'as besoin de ton cœur, de lutter, de batailler. T'as besoin de montrer à ton adversaire que t'es là aussi pour gagner le match. Quand les adversaires sentent que tu n'es pas comme ça, ils en profitent».

Conscient de certaines difficultés des siens, le directeur sportif de l'OL n'a pas voulu accabler ses ouailles pour autant. «Mais je ne vais pas critiquer les joueurs. Ils travaillent beaucoup depuis le début de la saison. Ce soir, j'espère que ce sera simplement un apprentissage pour la suite. (...) C'est la première fois que ça arrive, c'est pas mérité non plus. Ce sont des êtres humains. On a une équipe jeune. Mais il faut savoir qu'il faut préparer mentalement ce genre de match plus en amont. Mais je ne peux être énervé contre les joueurs. J'ai beaucoup de confiance en eux. On travaille très bien ensemble, on commence à créer une atmosphère. On joue bien. Il faut aussi, je le répète, avoir le plaisir de défendre pour les autres. Toutes les équipes qui gagnent ont ça». Le message est passé.