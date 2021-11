Rennes-OL : les notes du match

En clôture de la 13ème journée de Ligue 1, le Stade Rennais a écrasé une faible équipe de l'Olympique Lyonnais (4-1) au terme d'un choc animé. Les Bretons, disposés dans leur traditionnel 4-4-2, ont réussi une énorme entame de match, sans pour autant concrétiser. La faute à un Anthony Lopes des grands soirs, qui a sauvé les siens à plusieurs reprises, aussi bien devant Martin Terrier (8e, 17e), que face à Gaëtan Laborde (27e), ou encore Flavien Tait (40e). Le Portugais a aussi été supplée par sa défense avec brio, à l'image de Léo Dubois et Bruno Guimarães (17e), alors que Birger Meling s'était logiquement vu refuser un but pour une position de hors-jeu (18e). Si les Gones d'un Lucas Paqueta titulaire en pointe d'un 4-3-3 aux côtés de Karl Toko Ekambi et d'Houssem Aouar ont laissé passer l'orage, ils ne se montraient pas pour autant dangereux. Et ce qui devait arriver arriva. Fort logiquement, Laborde, qui avait aussi loupé le cadre (33e), reprenait victorieusement de la tête un corner de Benjamin Bourigeaud pour donner l'avantage aux Rouge et Noir juste avant la pause (1-0, 45e). Le 8ème but de la saison pour l'ancien Bordelais. La mi-temps n'a rien changé pour les Lyonnais, totalement bousculés et mangés dans le jeu par des Bretons morts de faim. Le remplacement de Bruno Guimarães par Islam Slimani non plus.

La suite après cette publicité

Profitant d'un dégagement raté et d'un positionnement hasardeux de Jason Denayer, Hamari Traoré ne s'est pas fait prier et a envoyé un tir puissant que Lopes n'a pu que freiner, permettant aux Rennais de faire le break (2-0, 51e). L'OL est même passé proche du chaos, sur des occasions d'un excellent Lovro Majer (56e) et de Bourigeaud, qui a buté sur Lopes, encore lui (60e). Mais l'international portugais était contraint d'aller chercher le ballon au fond de ses filets une nouvelle fois. Au bout de l'effort, Adrien Truffert résistait à Léo Dubois et alourdissait le score au tableau d'affichage (3-0, 76e), avant de même planter un doublé sur un bon centre de son capitaine (4-0, 83e). Hormis de timides réactions par le biais de Paqueta (59e), KTE (67e) et Emerson sur coup franc (75e), les visiteurs n'ont jamais semblé en mesure de revenir dans ce match, et ils auraient même pu en prendre un 5ème si Majer avait été plus précis (87e). Mais Lucas Paqueta a obtenu un penalty qu'il a lui même transformé dans les derniers instants pour sauver l'honneur des Gones (4-1, 90e+3). Rennes, qui n'a plus perdu depuis le 19 septembre et une défaite à Marseille (0-2), poursuit sa belle série d'invincibilité et prend 3 longueurs d'avance sur Lyon au classement. Les hommes de Bruno Genesio, qui peut se réjouir du bien vilain tour qu'il a joué à son ancien club, reviennent aussi à 5 points de la 2ème place occupée par le RC Lens. L'OL concède sa 4ème défaite de la saison, et Peter Bosz va devoir corriger bien des problèmes dans les prochains jours au regard de la pauvreté de la prestation de son équipe au Roazhon Park.

Retrouvez le classement de la Ligue 1 ici.

L'homme du match : Majer (8) : sa récupération de balle dans le camp adverse amène la bonne situation de frappe de Bourigeaud (3e). Trouvé sur le côté droit, il élimine Emerson et sert parfaitement Terrier en retrait, mais l'attaquant rennais ne parvient pas à marquer (17e). Il envoie une merveille de passe par-dessus la défense lyonnaise en direction de Laborde, qui bute une nouvelle fois face à Lopes (27e). C'est également lui qui sert Tait sur la droite de la surface (40e). En fin de première mi-temps, son coup franc passe tout près de la barre transversale du gardien de l'OL (42e). Son petit ballon piqué pour Laborde aurait pu amener un des buts de l'année, si l'attaquant rennais avait réussi son retourné acrobatique (51e). Depuis le côté droit, il envoie un énième centre parfaitement ajusté pour Bourigeaud, dont la tête est sortie par Lopes (60e). Le milieu croate a été à l'origine de nombreuses situations dangereuses rennaises et a illuminé la rencontre de par sa qualité de passe. Remplacé par Ugochukwu (89e).

Stade Rennais

- Gomis (5,5) : le gardien de Rennes a profité de la domination totale de son équipe en première mi-temps. Il n'a eu absolument eu aucun arrêt à effectuer, les Lyonnais n'ayant pas frappé au but. Il subit sa première tentative cadrée à l'heure de jeu à la suite d'une tête de Paqueta, qui termine dans ses gants (59e). Même chose quelques minutes plus tard, sur la reprise légèrement ratée de Toko Ekambi (67e). Il est vigilant pour détourner le coup franc d'Emerson (75e).

- Traoré (6) : s'il a tenté d'apporter offensivement, ses centres n'ont que trop rarement trouvé preneur (0/3 centres réussis à la pause). Après la tentative de retourné acrobatique de Laborde, il est présent sur le second ballon et perfore Lopes d'une frappe puissante (51e). C'est lui qui à l'origine du centre qui amène le dernier but rennais, signé Truffert (76e). Remplacé par Assignon (87e).

- Omari (6,5) : comme Aguerd, il a profité de l'apathie des joueurs lyonnais lors de cette rencontre. Quand bien même, le jeune défenseur de 21 ans a fait son match, remportant la plupart de ses duels (6/8 duels gagnés), tout en étant précis dans ses relances (92 % de passes réussies). Il a également perdu moins de ballons que son compère en défense centrale (4).

- Aguerd (6) : match solide du défenseur marocain, qui a également profité de la domination totale de son équipe. Il a totalement pris le dessus sur les attaquants lyonnais, notamment dans les duels (6/9 duels gagnés). S'il a tout de même perdu quelques ballons (7), il a effectué un bon match et n'a jamais été en difficulté. En fin de match, c'est lui qui est coupable de la faute sur Paqueta (90e+2).

- Meling (5,5) : alors qu'il s'était projeté dans la surface adverse, il pense ouvrir le score, mais son but est finalement refusé pour une position de hors-jeu (18e). Même s'il a apporté dans son couloir par ses montées, il a tout de même été trop imprécis dans ses transmissions (62 % de passes réussies à la pause), ce qui a entraîné beaucoup de ballons perdus de sa part (10 à la pause).

- Bourigeaud (6) : décalé par Laborde, il tente sa chance depuis l'entrée de la surface, mais sa frappe est facilement captée par Lopes (3e). Son corner bien frappé permet à Laborde d'ouvrir le score juste avant la mi-temps (45e). À la réception d'un centre de Majer, sa tête est détournée par Lopes (60e). Remplacé par Sulemana (72e).

- Santamaria (5,5) : il a peut-être été un des joueurs rennais les moins en vue lors de cette rencontre. Il a perdu quelques ballons (8), même s'il en a récupéré 4. Cela s'est traduit par des passes parfois imprécises (79 % de passes réussies). Il a tenté sa chance, mais n'a pas trouvé le cadre lors de cette rencontre.

- Tait (6) : sa remise de la tête met Terrier dans de bonnes dispositions pour marquer, mais ce dernier bute sur Lopes (8e). Trouvé sur la droite de la surface par Majer, sa frappe puissante est détournée en corner par le gardien de l'OL (40e). Il a fait mal à la défense lyonnaise et a remporté la plupart de ses duels (5/7 duels gagnés).

- Majer (8) : voir ci-dessus.

- Laborde (7) : après la grosse occasion de Terrier, le ballon revient sur lui (17e). Trouvé par-dessus la défense par Majer, il se retrouve seul face à Lopes, légèrement excentré sur le côté droit, il élimine le gardien lyonnais dans un premier temps, mais ce dernier revient bien sort sa tentative en corner (27e). Décalé par Terrier sur la gauche cette fois-ci, son tir à ras de terre passe à côté du poteau de Lopes (33e). Il finit par trouver la faille, à la réception d'un corner de Bourigeaud, sa tête trompe le gardien portugais (45e). Remplacé par Guirrasy (90e).

- Terrier (6) : après une remise de la tête de Tait, il se retrouve dans les six mètres de Lopes et frappe en pivot à bout portant, mais le gardien lyonnais s'impose dans ce duel (8e). Touché en retrait par Majer, il n'ajuste pas assez sa reprise, repoussée par Guimaraes sur sa ligne (17e). C'est lui qui décale Laborde sur la gauche de la surface, dont la frappe croisée passe à côté (33e). Remplacé par Truffert (72e). Lancé en profondeur depuis la ligne médiane, il prend le dessus sur Dubois et malgré la faute de ce dernier, parvient à frapper et à tromper Lopes (76e). Il s'offre même un doublé, d'une magnifique reprise de volée du pied gauche (82e).

Olympique Lyonnais