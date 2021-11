La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais n'a jamais réussi à exister contre Rennes ce dimanche, et la rencontre a tourné à la correction (4-1). Un véritable naufrage pour les Gones. Et leur capitaine, Léo Dubois, en est peut-être le meilleur exemple. Le latéral droit a pris l'eau presque tout le match, depuis les critiques les plus acerbes pleuvent sur les réseaux sociaux. En voici un petit florilège.