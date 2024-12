Réunion secrète entre Vinicius Jr et Gerard Piqué !

On le sait, quand il s’agit de business, il n’y a plus de rivalité entre Barcelonais et Madrilènes. Gerard Piqué, homme d’affaires aguerri, en est un bon exemple, lui qui a multiplié les aventures entrepreneuriales aux côtés d’hommes comme Iker Casillas ou Sergio Ramos. Et visiblement, il travaille aussi avec Vinicius Jr sur le projet de Kings League brésilienne.

L’ancien défenseur a exporté son concept de compétition entre streamers et ancien joueur au Brésil pour l’année 2025, et comme l’indique Relevo, Vinicius Jr fait partie de l’aventure. Il ne jouera pas évidemment, mais il aura des parts d’une des équipes engagées dans la compétition, Loud. Le Brésilien et le Catalan se sont notamment réunis dans un restaurant à Madrid pour discuter de divers sujets liés au projet qui cartonne en Espagne et dans le monde hispanophone.