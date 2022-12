Isco quitte le Séville FC

L'aventure aura tourné court. Six mois après son arrivée en provenance du Real Madrid où son contrat se terminait, Isco (30 ans) quitte déjà le Séville FC. Les deux parties ont décidé de mettre fin à leur relation en résiliant le contrat du milieu offensif. Il avait signé jusqu'en 2024 et n'a eu le temps de jouer que 19 matchs (1 but et 3 passes décisives).

Entre méforme, performances décevantes et départ de Julen Lopetegui, celui qui l'a convaincu de venir en Andalousie, Isco n'a pas réussi à se mettre au parfum. Monchi n'en voulait plus non plus et a préféré économiser un salaire, d'autant que le club va probablement manquer la qualification en C1 en fin de saison puisqu'il occupe la 18e place en Liga.

