LOSC - Nantes : les compositions probables

La quinzième journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi après-midi avec la rencontre entre le LOSC et le FC Nantes à 17 heures. Le champion de France, qui a ramené un bon nul de son déplacement en Principauté la semaine dernière (2-2), voudra s'imposer devant son public pour intégrer le top 10 au classement. Battus par le PSG (3-1) malgré une belle prestation collective, les Canaris débarquent à Pierre-Mauroy avec la ferme intention de ramener au moins un point à Nantes. Pour cette affiche, Jocelyn Gourvennec devrait opter pour un 4-4-2 classique avec Grbic dans les buts. Devant lui, on retrouverait une charnière centrale composée du duo Djalo-Fonte. Celik occuperait le couloir droit et Reinildo s'installerait côté gauche.

Au milieu, Renato Sanches et Benjamin André se positionneraient devant la défense. Plus haut sur les côtés, on retrouverait Jonathan Ikoné à droite et Bamba à gauche. Enfin, Jonathan David et Burak Yilmaz composeraient le duo d'attaque. Côté nantais, Antoine Kombouaré s'appuierait sur un 4-3-3 avec Alban Lafont dans les buts. Devant le portier, Castelletto et Pallois formeraient la charnière centrale. Appiah serait titularisé couloir droit et Fabio côté gauche. Dans l'entrejeu, Girotto, Chirivella et Moutoussamy seraient chargés de fluidifier le jeu nantais et d'assurer la récupération du ballon. En attaque, Moses Simon s'installerait à droite, Ludovic Blas à gauche et Kolo Muani dans l'axe.

