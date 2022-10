Mondial 2022 : sous le feu des critiques, le Qatar contre-attaque

La suite après cette publicité

Sur fond de diverses polémiques, la Coupe du monde 2022 débutera, malgré tout, le 20 novembre prochain. Sous le feu des critiques depuis plusieurs mois, le Qatar, accusé de bafoué les droits humains, critiqué sur l'aspect écologie et menacé d'être boycotté, a toutefois décidé de répliquer par la voix de Nasser Al-Khater, chef de l'organisation. Longuement interrogé par Sky Sports, le président du comité d'organisation du Mondial 2022 a, alors, balayé de nombreux sujets, à commencer par l'accueil des supporters LGBTQ+.

«On a toujours dit que tout le monde était bienvenu ici. On demande simplement aux gens d'être respectueux de la culture. (...) Si je vous tiens la main et que je marche dehors pendant des heures et des heures, personne ne nous dira rien», a ainsi reconnu Nasser Al-Khater avant de répondre aux critiques, actuellement, faites concernant l'attribution de cette Coupe du monde au Qatar : «je pense qu'il faut qu'on se concentre sur le sport, sur la préparation de la Coupe du monde, sur la façon de jouer des équipes. (...) Il y a d'autres endroits pour les discussions politiques».

Le Qatar sonne la révolte

Relancé sur la question des droits humains, à l'heure où ce petit émirat du Moyen-Orient est accusé, notamment par une enquête de The Guardian, d'avoir été à l'origine de la mort de plus de 6500 travailleurs, le chef de l'organisation n'a pas hésité à tacler les possibles détracteurs. «Beaucoup de gens parlent du problème du bien-être et des droits des travailleurs, alors qu'ils ne sont pas experts du sujet. (...) Le Qatar travaille avec l'Organisation internationale du travail, avec des ONG, pour améliorer tout cela. Ils ont vu le travail que le Qatar a fait. (...) Chacun doit se concentrer sur son domaine d'expertise». A noter que la Fédération internationale (FIFA) s'est, de son côté, dit « intéressée » par la mise en place d'un fonds d'indemnisation des victimes d'accidents du travail sur les chantiers de la Coupe du monde au Qatar.

Victime d’un intense bashing ces dernières semaines, l’état du Golfe a, enfin, décidé de réagir par rapport à la fuite d'un guide détaillant les règles du Qatar pour l'accueil des supporters sur les questions de consignes vestimentaires, de règles de vie en public ou encore de consommation d'alcool. «L'alcool est disponible au Qatar. (...) Des dispositions ont été prises pour que les personnes qui ont consommé de l'alcool de manière excessive puissent dessaouler, dans un endroit où l'on s'assure qu'ils sont en sécurité», a ainsi ajouté Nasser Al-Khater. De quoi calmer les tensions autour de cet événement ? Rien est moins sûr...