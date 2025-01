Liverpool pense aussi à Khvicha Kvaratskhelia

C’est le dossier inattendu qui agite ce mercato hivernal. Jugé intransférable l’été dernier par Naples et son entraîneur Antonio Conte, Khvicha Kvaratskhelia est aujourd’hui dans le viseur du PSG, principalement, mais aussi de Manchester United et désormais de Liverpool, comme l’annonce The Athletic. En effet, le Géorgien de 23 ans pourrait être l’objet d’une offensive des Reds, pour amener encore un peu plus de concurrence au sein du secteur offensif, alors que Federico Chiesa pourrait faire potentiellement le trajet inverse.

Il faudra pour cela s’entendre avec le Napoli, qui réclame bien moins que lors du dernier mercato estival. Selon la presse italienne, un chèque compris entre 80 et 90 M€ pourrait convaincre le président Aurelio de Laurentiis, alors que Kvaratskhelia a perdu de son importance au sein de l’effectif dirigé par Conte.