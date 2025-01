PSG : pourquoi le Napoli est prêt à lâcher Khvicha Kvaratskhelia dès le mois de janvier

Ce qui semblait n’être qu’une rumeur d’agent a pris énormément de poids en l’espace de quelques heures. Après avoir tenté d’arracher Khvicha Kvaratskhelia au Napoli l’été dernier, le Paris Saint-Germain serait revenu à la charge. Le profil d’ailier percutant du Géorgien est logiquement très apprécié par le club de la capitale qui avait ciblé « Khvicha » comme un potentiel remplaçant de Kylian Mbappé. Éconduit par les Partenopei, Paris retente sa chance, désireux de mettre un concurrent très sérieux dans les pattes d’un Bradley Barcola moins en vue depuis plusieurs semaines. Sur le papier, Khvicha Kvaratskhelia est un renfort clinquant.

Une accumulation de contrariétés

Élément moteur du sacre du Napoli en Serie A en 2023, l’ancien pensionnaire du Rubin Kazan est certes moins en vue cette saison (5 buts, 3 passes décisives en 19 matches), mais il reste la star de l’équipe d’Antonio Conte. Le nouveau coach du club cher au président Aurelio De Laurentiis avait d’ailleurs mis son véto à un départ du Géorgien l’été dernier. « Le président m’a promis qu’ils (Kvicha et le défenseur Giovanni Di Lorenzo, ndlr) resteraient et c’est ce qu’ils ont fait. Le mérite revient au club. Il s’agit de deux bons éléments. Nous allons essayer de mettre en valeur les caractéristiques de nos joueurs, en donnant de l’espace à la qualité de joueurs comme Kvara et Politano. Son avenir dépend du président de Naples. S’il veut vendre Kvara, il partira. S’il veut offrir un nouveau contrat, Kvara prolongera », déclarait-il en juillet. Comment peut-on alors se retrouver, six mois plus tard, à évoquer un départ de Kvaratskhelia au PSG en plein milieu de la saison ? Quel est l’intérêt du Napoli de lâcher l’une de ses stars offensives alors qu’il est premier du classement de Serie A ?

Contactée par nos soins, la journaliste indépendante connaisseuse du Napoli, Valentina Clemente, nous explique que c’est une accumulation d’événements depuis la saison du titre qui a conduit à ce revirement de situation. « Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Si De Laurentiis doit vendre, il ne le vendra jamais en Italie, surtout après tout ce qui s’est passé avec Higuain (qui avait été vendu à la Juventus, ndlr). Deuxième point, et ce n’est pas à négliger : depuis une dizaine d’années, le Napoli et le PSG ont de très bonnes relations au niveau du mercato. Cette ouverture, qui pourrait aller aussi vite avec le PSG, est liée à ça. Enfin, troisième point : on entre dans le volet économique du Napoli. La saison d’après Scudetto n’a jamais été résolue, dans le sens où pas mal de petits cailloux sont restés au fond de la chaussure. Avec Kvaratskhelia, peut-être que la bonne voie de sortie n’a pas été trouvée. Ça fait trop de temps que le dossier de la prolongation est sur la table et ça n’arrive jamais. La situation n’est pas sereine, le joueur n’arrive pas à s’exprimer à son niveau. C’est un joueur avec un énorme talent. Toute cette accumulation de choses et l’argent du PSG font que Kvaratskhelia peut arriver bientôt au PSG. Il ne faut pas oublier non plus qu’il y a le cas d’Osimhen (prêté à Galatasaray) dont on ne sait pas ce qu’il va donner. Donc ajouter un autre problème, le cas Kvaratskhelia, ça ne fera pas du bien au club. Ça pourrait accélérer la sortie du joueur. Après, personne ne sait si cette solution peut être idéale pour le joueur et les supporters napolitains sont divisés. »

Lille, future victime collatérale d’une arrivée de Kvara au PSG ?

Et Conte dans tout ça ? Pourquoi le coach napolitain est-il cette fois prêt à laisser filer son joueur ? Tout simplement parce que le statut de Kvaratskhelia au sein de l’équipe bleu ciel a changé. « Si les choses vont bien pour tout le monde, dernièrement, Kvara a compris qu’il n’était plus intouchable. Et comme le Napoli joue bien même sans Kvara, le joueur n’est plus intransférable pour le coach. Enfin, le prix risque de chuter un peu plus l’été prochain parce qu’il sera à deux ans de la fin de son contrat, donc une vente cet hiver fait sens », nous indique Vincenzo D’Angelo, suiveur du Napoli pour la Gazzetta dello Sport. Enfin, le dossier de la prolongation est bien évidemment évoqué parmi les principaux facteurs de ce revirement de situation. Une offre du Napoli (un salaire annuel de 5 M€ pouvant grimper jusqu’à 7 M€ au fil des années) a été évoquée, mais l’affaire patine.

« Il y a eu ce contact avec le PSG la saison passée. Au final, Kvicha est resté, il devait prolonger, mais l’accord n’est jamais arrivé. Son agent avait entre les mains cette offre très haute du PSG. On parle de deux mondes éloignés. En plus, cette saison il y a eu des prestations pas très convaincantes. C’est un joueur important, mais il n’est pas content. Tout le chaos autour d’Osimhen la saison passée laissait penser que ce genre de situation allait arriver. Je ne pense pas qu’une prolongation soit possible. En plus, quand ils ont gagné le Scudetto, ils ont offert un nouveau contrat à Osimhen et pas à lui, donc ça a tendu les choses aussi », a déclaré D’Angelo, avant d’ajouter que le LOSC pourrait être impacté par cette affaire… « Aujourd’hui, le joueur irremplaçable est David Neres. Donc Kvara n’est plus intouchable. Avec 80 M€ sur la table, le Napoli le vend. Il achètera un remplaçant cet hiver. Zhegrova est l’un des joueurs qui plaisent au club. » Lille est prévenu…