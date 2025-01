Le PSG accélère vraiment pour Khvicha Kvaratskhelia

C’est un dossier pas vraiment nouveau, mais qui est revenu sur la table de manière assez inattendue. Depuis plus d’un an maintenant, le nom de l’ailier Khvicha Kvaratskhelia est annoncé avec insistance du côté du PSG. L’été dernier, le club de la capitale avait fait une approche concrète auprès de Naples. Mais les suiveurs du foot italien savent que négocier avec Aurelio De Laurentiis n’est pas chose aisée. Et ce dossier n’avait pas pu aboutir, Napoli demandant une belle fortune et espérant surtout convaincre sa star de prolonger. C’est aussi ce que réclamait Antonio Conte, qui venait de débarquer.

Mais depuis, la situation de l’attaquant géorgien a évolué… Ou pas. En dehors des terrains, sa situation n’a absolument pas bougé. Le club italien a bien formulé une belle offre de prolongation à son joueur, mais ce dernier n’a pas donné de réponse. La presse italienne révélait que le joueur réclamait au moins 7 millions d’euros par an. Et après avoir longtemps décidé de ne pas s’aligner, le président De Laurentiis aurait fini par faire une nouvelle offre avec un salaire de 5 millions par an qui passerait progressivement à 7 millions d’euros dans les années à venir. Mais Khvicha Kvaratskhelia n’a toujours pas donné de réponse.

Le PSG discute bien avec Naples

Sur le terrain, l’attaquant de 23 ans est aussi moins efficace avec 5 buts et 3 passes décisives en 19 matches. S’il a connu quelques pépins physiques ces dernières semaines, il semble clairement avoir perdu des points sportivement, à tel point que ce matin, le quotidien local Il Roma expliquait qu’Antonio Conte n’était pas contre s’en séparer contre une somme d’environ 90 millions d’euros. Et le PSG était, selon le média italien, en contact régulier avec le joueur et son entourage. Le club de la capitale n’avait pas abandonné son idée de le récupérer et si possible dès cet hiver. Une information qui s’est confirmée en ce début d’après-midi.

En effet, selon le media Relevo, le PSG discute désormais bien avec Naples pour un transfert de l’international géorgien (40 sélections, 17 buts). Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Une première offre officielle pourrait même rapidement arriver. Selon nos informations, le PSG a proposé Milan Skriniar pour faire baisser l’indemnité de transfert en plus d’une belle somme d’argent. Pour le moment, c’est le salaire du défenseur slovène qui pose un problème puisque le joueur qui possède un salaire XXL à Paris gagnera forcément moi en Italie. Skriniar aimerait que la différence de salaire soit compensée par le PSG. La balle est désormais dans le camp du Napoli qui va devoir prendre une décision avec Kvara. Car s’il est sous contrat jusqu’en 2027, le Géorgien est un sacré casse-tête pour la direction italienne. Et forcément, la formation de Luis Enrique veut profiter de la situation.