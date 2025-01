Le PSG toujours très attentif à Khvicha Kvaratskhelia

Le PSG souhaite toujours se renforcer en attaque. Alors que Randal Kolo Muani est annoncé proche d’un départ et qu’il n’entre pas dans les plans de Luis Enrique, la direction parisienne étudie le marché des offensifs. Et comme l’été dernier, le nom de l’attaquant de Naples Khvicha Kvaratskhelia revient avec insistance. Le Géorgien n’a toujours pas prolongé son contrat et Naples semble désormais bien prêt à s’en séparer dans les prochaines semaines.

La suite après cette publicité

Selon les informations du bien informé quotidien local napolitain Il Roma, le PSG a gardé des contacts réguliers avec le joueur et son entourage. Et le dossier pourrait bien être relancé rapidement surtout que Naples ne parvient pas à convaincre le joueur de prolonger. Le PSG veut même signer le jouer dès cet hiver. Surtout qu’Antonio Conte ne considère plus le joueur comme un élément indispensable et son prix de départ a visiblement été fixé à moins de 90 millions d’euros. Une situation dont pourrait profiter le PSG même s’il y aura probablement de la concurrence.