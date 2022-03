LdC : le Real Madrid élimine le Paris SG, Karim Benzema puissance 3

La planète football avait les yeux rivés sur le Santiago Bernabéu ce mercredi pour assister au choc entre le Real Madrid et le Paris SG en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Forts de son avantage obtenu à l’aller (1-0), les Parisiens alignaient le même onze de départ, avec Kylian Mbappé, un temps incertain, en pointe. Les Merengues, eux, pouvaient compter sur Toni Kroos et Federico Valverde aux côtés de Luka Modric dans l’entrejeu. Les hommes de Carlo Ancelotti mettaient la pression d’entrée, exerçant un pressing haut à défaut de se créer des occasions franches. Les Parisiens, gênés, parvenaient toutefois à se sortir de cette étreinte sur un contre emmené par Lionel Messi et Neymar, avec Mbappé à la conclusion. Mais son tir croisé ne trompait pas la vigilance de Thibaut Courtois (8e). Si la Casa Blanca monopolisait le cuir, le PSG restait menaçant en contre. Bien servi par Neymar, Mbappé butait encore une fois sur Courtois (12e). Les Rouge-et-Bleu réussissaient à poser le pied sur le ballon au sortir du premier quart d’heure. Neymar s’offrait une occasion du gauche, se heurtant à un Courtois encore inspiré (22e). Karim Benzema tentait de sonner la révolte. L’attaquant français envoyait un amour de frappe enroulée à l’entrée de la surface sur une percée de Luka Modric plein axe, mais Gianluigi Donnarumma se détendait de tout son long pour détourner en corner (25e). Les deux formations se rendaient coup pour coup. Idéalement lancé par Neymar, Messi pensait donner l’avantage aux Parisiens sur un astucieux piqué mais le ballon passait devant la ligne de but (30e). Mbappé voyait ensuite son but refusé pour une position de hors-jeu de Nuno Mendes, le centreur (33e). Dans la foulée, Benzema envoyait une tête dans les gants de Donnarumma sur un service de Valverde (34e). L’international tricolore ratait ensuite le cadre, toujours de la tête, sur un ballon déposé par Kroos (36e). C’est finalement son partenaire d’attaque en Bleu qui allait trouver la faille. Parfaitement lancé en profondeur par Neymar, le n° 7 fixait David Alaba et s’en allait battre Courtois d’un tir magnifiquement placé au ras du poteau (0-1, 39e). Une ouverture du score qui calmait les ardeurs des Espagnols et leur public jusqu’au retour des vingt-deux acteurs aux vestiaires.

Le second acte démarrait sur un faux rythme. Les locaux tentaient d’attaquer pour faire leur retard, de manière un peu désordonnée, tandis que les troupes de Marquinhos étaient à l’affût sur chaque contre, bien décidées à tuer le match. Mbappé, mis sur orbite par Neymar, effaçait Courtois d’un magnifique dribble et trompait Courtois. Un but finalement refusé pour hors-jeu (54e). Vinicius répondait d’un tir trop écrasé (55e). Ancelotti lançait Eduardo Camavinga et Rodrygo dans la bataille. Donnarumma perdait ensuite un ballon au pied devant sa ligne de but de manière incompréhensible sur un pressing de Benzema et Vinicius offrait le but de l’égalisation au Tricolore sur un plateau (1-1, 61e). KB9 voyait ensuite sa tête frôler le poteau gauche de l’Italien (65e). Un peu sonné, le PSG repartait de l’avant, tentant de se rassurer balle au pied. Pochettino envoyait Idrissa Gueye revigorer son milieu de terrain. Mais c’est bien le Real qui passait tout près de prendre l’avantage. Sur un ballon mal dégagé par Nuno Mendes, Vinicius se retrouvait seul face à Donnarumma mais son tir passait au-dessus. Benzema n’allait pas laisser l’occasion. Parfaitement servi dans la surface par Modric, le n° 9 madrilène se retournait et fusillait le Transalpin (2-1, 76e). Sur le coup d’envoi, les Ibères allaient même s’envoler. Marquinhos dégageait un ballon plein axe qui revenait sur Benzema. L’ancien Lyonnais, en première intention, aggravait le score (3-1, 78e). Les Franciliens, malgré l’entrée d’Angel Di Maria, perdaient pied et subissait les assauts madrilènes sans donner l’impression de pouvoir réagir. Le tir de Modric passait tout près de la lucarne parisienne (89e). Le dernier coup franc de Lionel Messi, plein axe, à trente mètres, et le rush côté gauche de Mbappé (90e +3), repris par Lucas Vazquez, n'y changeaient rien (90e +1). Le Paris SG est éliminé en 8e de finale de C1 et n'a plus que la L1 pour se consoler. Le Real est immortel.

