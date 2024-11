Stade de Reims - OL : les compositions officielles

Pour cette 12ème journée de Ligue 1, l’OL se déplace au stade Auguste Delaune pour y affronter le Stade de Reims ce samedi à 21h (suivez la rencontre en direct sur FM). Avec seulement 1 point qui sépare les deux équipes, c’est un match crucial pour la course au top 5. L’OL est 5ème et n’a pas perdu depuis 6 matchs en championnat malgré des résultats moyens en Ligue Europa, leur dernier revers en Ligue 1 remonte à fin septembre conte l’OM. Depuis, les hommes de Pierre Sage ont su être plus réguliers pour obtenir de meilleurs résultats. En face, Reims est 7ème et alterne entre le bon et le moins bon ces derniers temps en enchainant 3 défaites de suite avant de se reprendre avant la trêve avec une victoire face au Havre. L’OL peut creuser l’écart avec son adversaire du soir tandis que Reims peut passer devant l’OL ce soir.

Sur les choix tactiques, Pierre Sage décide de jouer en 4-2-3-1 avec Maitland-Niles et Abner sur les côtés de la défense. Tolisso aligné au milieu de terrain avec Matic. Cherki enchaîne au coeur du jeu entouré de Nuamah et Benrahma, Lacazette devant. Les Rémois eux évolueront en 4-3-3 avec Diouf dans les buts protégé par De Smet et Kipre. Au milieu, Koné sera avec Edoa et Munetsi. Enfin devant les Japonais Nakamura et Ito devront alimenter Diakité.

Les compositions d’équipes :

Stade de Reims : Diouf - Akieme, De Smet, Kipre, Sangui - Edoa, Koné, Munetsi - Ito, Diakité, Nakamura.

OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Matic, Tolisso - Nuamah, Cherki, Benrahma - Lacazette (cap.).