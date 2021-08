PSG : Carlo Ancelotti surpris de l'arrivée de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Pour la première fois depuis 2004, Lionel Messi n'affrontera plus le Real Madrid en Liga. Carlo Ancelotti, le nouvel entraîneur madrilène, estime que le Barça restera une équipe compétitive malgré le départ de l'Argentin au Paris Saint-Germain. «Nous devons être compétitifs contre le Barça, tout comme contre l'Atlético. Sans Messi, le Barça est toujours l'une des meilleures équipes du monde, pour nous, ça ne change pas. Ce que nous devons faire, c'est essayer de gagner contre eux», a-t-il expliqué en conférence de presse, ce vendredi.

L'entraîneur italien a également avoué avoir été surpris du départ de la Pulga, 17 ans après ses débuts avec Barcelone. «J'ai été surpris, bien sûr que je l'ai été ! Car, depuis tout petit, il était le leader du FC Barcelone. Mais je suis dans le football depuis 42 ans et je ne suis plus surpris quand un joueur change de maillot. J'ai beaucoup de respect pour le FC Barcelone et la décision de Messi», a-t-il ajouté. Le départ de l'Argentin étonne encore...