AC Milan : les nouveaux hommes forts du projet milanais

Quelques semaines seulement après avoir renoué avec son glorieux passé cette saison en Ligue des Champions, avec notamment une demi-finale perdue contre le voisin et rival de l’Inter en point d’orgue, l’AC Milan a décidé de tirer un trait sur une de ses plus grandes légendes. «L’AC Milan annonce que Paolo Maldini met fin à son mandat au sein du club, à compter du 5 juin 2023. Nous le remercions pour sa contribution au cours de ces années, avec le retour de Milan en Ligue des Champions et la victoire du Scudetto lors de la saison 2021/22», a sobrement commenté le club milanais ce mardi pour confirmer la nouvelle qui commençait à se répandre comme une trainée de poudre. Une grande et belle page de l’histoire du football lombard se tourne donc définitivement et plusieurs changements ont déjà été actés.

Le départ de Paolo Maldini n’a d’ailleurs pas été sans conséquence puisque plusieurs joueurs importants de l’effectif n’ont pas du tout apprécié le choix de leur direction, comme Rafael Leão qui venait tout juste de prolonger son aventure avec l’AC Milan sous la houlette du mythique défenseur italien. Le désormais ancien directeur technique des Rossoneri étaient en effet très proches des cadres milanais dans le vestiaire du club lombard, d’autant plus qu’il avait milité pour leur arrivée, à l’image d’un certain Mike Maignan particulièrement touché par cette annonce. Souvent à l’écart des médias et autres réseaux sociaux, le portier français a décidé de réagir en publiant un message énigmatique pour montrer son désaccord avec cette prise de décision. Mais malgré la déception de leurs joueurs, les dirigeants ont déjà acté un nouvel organigramme. La direction milanaise n’a d’ailleurs pas traîné pour confirmer ses choix pris en début de semaine.

Stefano Pioli et Giorgio Furlani au centre de l’échiquier

«Les responsabilités seront confiées à une équipe intégrée qui travaillera en étroite collaboration avec l’entraîneur de l’équipe première et qui rendra compte directement au directeur général», pouvait-on justement lire dans le communiqué du club lombard. Cette dernière phrase indique d’ailleurs clairement quelles seront les deux figures centrales de ce nouveau projet sportif. « Nous analysons constamment les solutions les plus appropriées pour que Milan puisse continuer à progresser sur le terrain et en dehors, afin de rivaliser avec les meilleures équipes d’Europe. Le premier élément fondamental, je le répète toujours, est et restera le football. C’est précisément avec cet objectif en tête que nous avons décidé d’une réorganisation organisationnelle qui conduit à la création d’un groupe de travail pour le côté technique/sportif» a notamment confié Giorgio Furlani, le nouvel homme fort du projet milanais.

L’AC Milan a pris le risque de changer radicalement sa façon de fonctionner sur la base d’une nouvelle restructuration de son organigramme. Les décisions prises au niveau du recrutement seront les premières pierres d’un nouveau système. Stefano Pioli va prendre de l’importance, tant à Milanello (le centre d’entraînement du club lombard, ndlr) où il n’y aura plus de figures fortes comme Paolo Maldini, qui étaient présents au quotidien, que sur le marché des transferts donc. Le tacticien milanais donnera des indications sur ses besoins et aura plus de poids dans le choix des profils, du type de joueur à rechercher lors des prochaines mercatos. Enfin, Geoffrey Moncada, en tant que recruteur en chef, dirigera la recherche internationale, en sélectionnant les profils les plus intéressants tandis que Giorgio Furlani s’occupera de l’aspect économique, dans les phases décisives des négociations, et il sera surtout le dernier rouage pour l’approbation finale des dossiers.

Une renaissance et un pari pour l’avenir

Les prochaines semaines permettront de mieux cerner les contours de ce nouvel organigramme. Pour les dirigeants de l’AC Milan, elles seront décisives car elles permettront de faire un premier bilan des choix pris par la direction milanaise. En effet, il ne faudra sûrement pas attendre très longtemps. Les premières décisions fortes devraient bientôt intervenir et les premières signatures aussi. Néanmoins, un véritable défi attend le club milanais après un chamboulement pareil. Mais si la nouvelle structure est déjà à l’œuvre, Stefano Pioli et Giorgio Furlani ayant eu une première réunion avec Geoffrey Moncada ce mardi, les réunions devraient s’enchaîner dans les bureaux du club lombard afin de montrer le nouveau chemin à suivre et poursuivre la renaissance du grand Milan. Malgré une fin de saison décevante, le pari semble en tout cas très risqué. Réponse dans quelques mois…