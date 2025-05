AC Milan : ça sent le roussi pour Zlatan Ibrahimovic

«Cardinal vous donne de l’espace pour être vous-même, mais en retour il veut des résultats.» Cette petite phrase lâchée par Zlatan Ibrahimovic à la veille des barrages de Ligue des Champions contre Feyenoord risque de se retourner contre son auteur. Battu en finale de Coupe d’Italie part Bologne (1-0) mercredi soir, l’AC Milan va terminer cette saison bredouille, ou presque. La victoire en Supercoupe d’Italie contre l’Inter en janvier ne pardonne pas toutes les déceptions vécues entre un championnat raté et une élimination trop précoce en Europe.

Les Rossoneri nourrissaient pourtant beaucoup d’ambitions à l’aube de cette saison. Ils étaient même favoris avec la Juventus de Thiago Motta pour le titre de Serie A, derrière l’Inter, la tenante du titre. Au lieu de ça, les voilà 8es à deux journées de la fin. Ils risquent de ne pas se qualifier pour une compétition continentale l’an prochain. Il faudra forcément faire le bilan de cet exercice raté, chercher des responsables, à commencer par ceux qui n’ont pas répondu aux attentes : les joueurs. Un grand coup de balai est à prévoir, plus d’une dizaine d’éléments vont partir.

L’AC Milan va punir Ibrahimovic

La direction a aussi besoin de tirer les leçons de cet échec. Geoffrey Moncada et Zlatan Ibrahimovic sont en première ligne mais c’est le Suédois qui est appelé à la barre par la Gazzetta dello Sport ce matin. Ce dernier a fait venir Santiago Giménez cet hiver «un tueur dans la surface de réparation», qui a fini la saison remplaçant, et Joao Felix «un joueur magique» que l’AC Milan va vite renvoyer à Chelsea. De quoi ternir encore un peu plus son bilan. Moncada, lui, a au moins le luxe de revendiquer les recrutements de Tijjani Reijnders et de Christian Pulisic.

Le «conseiller principal auprès de l’actionnariat et de la direction de l’AC Milan» a par définition un rôle flou, illustrant bien le manque de clarté dans les attributions de chacun. L’autorité qu’il pouvait avoir dans le vestiaire ne fonctionne plus vraiment, même si pas mal de ses anciens partenaires sont encore présents. Les relations avec Theo Hernandez et Rafael Leao se sont dégradées par exemple. Gerry Cardinale, le propriétaire de l’AC Milan est déçu, ce dont nous vous parlions déjà en mars dernier. Résultat, la Gazzetta révèle dans son édition qu’un véritable directeur sportif est recherché. Le Suédois va lui être éloigné du terrain et des décisions sportives mais son avenir s’écrit au club. Du moins pour l’instant.