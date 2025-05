L’AC Milan va couper des têtes après sa saison catastrophique !

La déconvenue est totale pour l’AC Milan ! Considéré en début de saison comme le principal rival de l’Inter Milan avec la Juventus de Thiago Motta, le club lombard est finalement bien loin du compte. Longtemps dans le ventre mou et y étant encore, le Diavolo est huitième à 18 points du surprenant leader napolitain. Se retrouvant aussi à trois points de l’AS Roma (6e) qui est provisoirement qualifié en Ligue Europa Conférence, l’AC Milan a sûrement dit adieu à l’Europe hier soir. En effet, les Milanais pouvaient sauver leur saison en cas de victoire face à Bologne en Coupe d’Italie. Favoris, surtout après avoir battu Bologne vendredi en Serie A (3-1), les Milanais ont déçu encore une fois en s’inclinant 1-0. Un succès qui condamne un peu plus une saison où le parcours européen a également été décevant après l’élimination en barrages de Ligue des Champions contre le Feyenoord (1-0/1-1).

La suite après cette publicité

D’ailleurs, on ne s’y trompe pas du côté des dirigeants et notamment du directeur général Giorgio Furlani qui a dégoupillé après la rencontre : «tout d’abord, je tiens à féliciter Bologne pour cet objectif atteint. Mais je suis ici pour dire essentiellement trois choses. Nous ne pouvons pas nier que c’est une saison ratée, car nous sommes très loin de là où nous voulions être ; nous essayons de terminer de la meilleure façon possible ces deux matchs ; nous partageons la déception de nos supporters, diverses erreurs ont été commises, nous devons regarder vers l’avant, les corriger et revenir là où la direction et les supporters méritent d’être.» Une sortie qui a le mérite d’annoncer un grand chamboulement cet été : «des choix ? Il y a une grande déception pour ce match et pour ce trophée. Je n’ai pas envie de répondre à cette question. Il reste encore deux matchs et ensuite, nous prendrons des décisions.»

Plus d’une dizaine de départs sont attendus

Et les départs vont être importants cet été. Déjà le coach Sergio Conceiçao a de fortes chances de partir comme l’annonce la Gazzetta dello Sport. Interrogé sur son avenir après la rencontre, l’ancien entraîneur du FC Nantes et du FC Porto a fait preuve d’impuissance : «je donne tout ce que je peux. Peut-être qu’aujourd’hui, en tant qu’entraîneur, j’aurais pu faire mieux. N’importe quel joueur de Milan aurait pu faire mieux. C’est une analyse qui sera certainement faite, nous sommes toujours jugés sur les résultats, car c’est notre devise. Je suis ici depuis 4-5 mois, sur un parcours difficile et pour un club historique où la pression est forte.» Reste désormais à savoir qui pourrait arriver puisque les favoris Roberto De Zerbi (Olympique de Marseille) et Antonio Conte (Napoli) ne devraient pas quitter leur club. Les dirigeants vont aussi avoir du travail pour remodeler l’effectif.

La suite après cette publicité

En fin de contrat, Alessandro Florenzi (34 ans) et Luka Jovic (27 ans) ne devraient pas être conservés. Même chose pour les prêtés, Kyle Walker (34 ans), Tammy Abraham (27 ans), Riccardo Sottil (25 ans) et surtout Joao Félix (25 ans) qui ont déçu. Six départs actés donc auxquels s’ajouteront certains joueurs qui reviendront de prêt. Si pour Pierre Kalulu (Juventus) ou Ismaël Bennacer (Olympique de Marseille) ils ne reporteront pas les couleurs de l’AC Milan, il faudra réfléchir de l’avenir d’Alexis Saelemaekers (26 ans), Yacine Adli (24 ans) ou encore Noah Okafor (25 ans). D’autres joueurs de l’effectif sont également menacés. En défense centrale, Malick Thiaw (23 ans) et Fikayo Tomori (27 ans) n’ont pas autant convaincu que le Serbe Strahinja Pavlovic et l’un d’eux sera poussé vers la sortie au bénéfice d’une nouvelle recrue.

Le Français Théo Hernandez (27 ans) est pointé du doigt tout comme son compatriote et capitaine Mike Maignan (29 ans). Si leur saison n’est pas catastrophique, les deux hommes ont parfois déçu, notamment à des moments clés et l’AC Milan pourrait se séparer d’au moins un des deux joueurs. Arrivé contre 32 millions d’euros cet hiver pour un rendement décevant (5 buts en 18 matches), Santiago Giménez (24 ans) pourrait aussi faire les frais de la réorganisation offensive de l’AC Milan. Rafael Leao (25 ans) qui a été irrégulier cette saison devrait faire partir de la suite du projet milanais, mais si une offre importante arrive il ne sera pas retenu. Alors que l’Américain Christian Pulisic et le Français Youssouf Fofana sont intouchables, l’AC Milan devra cependant faire attention pour son meilleur joueur Tijjani Reijnders qui est dans le viseur de Manchester City. L’été sera caniculaire en Lombardie.