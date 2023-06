AC Milan : le départ de Paolo Maldini va avoir des conséquences inattendues

La suite après cette publicité

Un séisme, dont la magnitude n’a pas encore été enregistrée, a eu lieu ce lundi dans le monde du football italien, et plus précisément en Lombardie où Paolo Maldini et l’AC Milan ont mis fin à leur aventure commune après plus de quarante ans de souvenirs forgés sur le pré et dans les bureaux de la direction milanaise. Il faut dire que la famille Maldini a toujours été liée de près ou de loin aux Rossoneri à commencer par le père de Paolo, Cesare, qui aura joué pendant 12 ans avec la formation basée à San Siro. Après cette première génération, le fils, Paolo, est devenu l’un des meilleurs défenseurs de son époque grâce à ses performances sous la houlette d’Arrigo Sacchi, Fabio Capello et un certain Carlo Ancelotti pour ne citer qu’eux.

Mais toutes les belles histoires ont une fin. Et justement, Paolo Maldini a décidé de mettre un terme à sa carrière en 2009 après avoir été un joueur et même une légende vivante de l’AC Milan pendant 24 ans depuis un certain été 1985 et sa promotion en équipe première, avec notamment cinq Ligues des Champions et sept titres de champion d’Italie acquis au cours de sa riche et longue histoire milanaise. Une dizaine d’années plus tard, l’ancien défenseur italien est finalement revenu dans son club de cœur en 2018 en tant que directeur du développement. Un an plus tard, le dirigeant italien devenait le nouveau directeur technique des Rossoneri. Et après quatre ans de bons et loyaux services dans les bureaux du club lombard, ses divergences avec Gerry Cardinale ont eu raison de lui.

Malgré une dernière saison ponctuée par une demi-finale de Ligue des Champions, la relation entre les deux hommes a continué à se dégrader après des résultats plutôt décevants lors de la deuxième moitié de cet exercice 2022-2023. Mais ce n’est pas tout puisque les derniers recrutements sous la direction de Frederic Massara, le directeur sportif milanais, lui aussi en conflit avec Gerry Cardinale, comme ceux de Charles De Ketelaere et Divock Origi, n’ont pas été du goût du propriétaire de l’AC Milan et investisseur de RedBird. Le départ des deux dirigeants italiens était donc inévitable même si le timing pose question aux fans du club, mais aussi aux stars de l’effectif rossonero alors que la fin de l’aventure de Paolo Maldini était plutôt envisagée pour 2024.

En effet, le départ de la légende de l’AC Milan provoque déjà un tremblement de terre en Lombardie. Chez les observateurs du club milanais, personne ne s’attendait à cette terrible nouvelle et surtout dès le début du mercato. Elle pourrait d’ailleurs avoir des conséquences sur les plus gros joueurs de la formation milanaise, qui étaient particulièrement proches de l’ancien défenseur italien. A l’image de Mike Maignan, Rafael Leao et Théo Hernandez, les stars rossonere n’ont pas accepté cette décision. Le Portugais a même accueilli cette nouvelle avec une certaine stupéfaction alors que sa prolongation avait été décidée avec le désormais ancien directeur technique de l’équipe. Les joueurs sont même désolés pour Paolo Maldini et ils attendent une prise de position immédiate de la part des propriétaires à en croire la Gazzetta dello Sport. Affaire à suivre donc…