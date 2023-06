AC Milan : Paolo Maldini et Frederic Massara vont quitter le club

Onde de choc du côté de la Lombardie. Directeur technique de l’AC Milan depuis 2019, la légende Paolo Maldini va quitter ses fonctions dans les prochaines heures. Il ne va d’ailleurs pas être seul. Son bras droit Frederic Massara, le directeur sportif milanais, va également emboîter le pas de l’ancienne gloire de San-Siro. D’après nos informations, de nombreuses raisons expliquent ce double départ des bureaux des Rossoneri.

Tout d’abord, la déception de la saison de l’AC Milan en Serie A a envenimé les relations déjà austères entre les deux hommes et Gerry Cardinale, propriétaire et investisseur de RedBird, avec qui ils entretiennent de gros désaccords. Au-delà de ses griefs, le prix investi sur Charles De Ketelaere (35 millions d’euros), le recrutement de Divock Origi lors du dernier mercato et les objectifs au rabais fixés pour le projet de l’année prochaine n’ont pas arrangé les choses.

