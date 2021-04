Karim Benzema ne reviendra pas à l'OL de sitôt

La suite après cette publicité

«Karim Benzema à l’OL ? Oui, oui je pense. Il en a vraiment envie, il m’en parle régulièrement, il regarde les matches. D’ailleurs, il n’a jamais été au Groupama Stadium. Dans son esprit, c’est quelque chose dont il a vraiment envie.» En janvier dernier, Karim Djaziri avait mis en alerte les supporters lyonnais en assurant que Karim Benzema (33 ans) souhaitait revenir à l'OL un jour.

Mais cette échéance ne devrait pas arriver de sitôt. L'ancien agent du Madrilène est revenu sur ses propos dans Made In Foot, assurant même que l'attaquant pourrait prolonger au Real. «Oui, j’ai dit que Karim Benzema avait très envie de revenir à Lyon, qu’il avait dans un coin de sa tête l’envie de revenir un jour car c’est son club et sa ville. Mais aujourd’hui, il est plus proche de signer une prolongation au Real Madrid que de revenir à Lyon !» Il va falloir attendre un peu pour revoir le Français entre Rhône et Saône.