Le clan Benzema ouvre la porte à l'OL

A 33 ans, Karim Benzema possède l'un des plus beaux palmarès du football français. L'attaquant fait la fierté de Lyon, où il a débuté sa carrière au plus haut niveau et où on rêve de le voir revenir un jour comme Juninho l'a avoué. Malgré les appels du pied répétés, l'ancien enfant du club avait toujours plus ou moins écarté un retour. Mais visiblement, sa position a évolué. C'est en tout cas ce qu'a révélé Karim Djaziri, son agent ou ancien agent du joueur selon certains médias, mais toujours très proche du Français. Invité lors du podcast "Gones Cast" (Inside Gones), il a confié : «Karim Benzema à l’OL ? Oui, oui je pense. Il en a vraiment envie, il m’en parle régulièrement, il regarde les matches. D’ailleurs, il n’a jamais été au Groupama Stadium. Dans son esprit, c’est quelque chose dont il a vraiment envie. L’OL c’est dans son cœur (...) Il y a tout à l’OL pour Karim. Il n'a pas envie de revenir à Lyon et ne pas avoir les jambes. Il est tiraillé entre quitter le plus grand club du monde et revenir à Lyon, c’est une question de timing».

Sous contrat jusqu'en 2022 au sein de la Casa Blanca, l'avant-centre âgé de 33 ans ne ferme pas forcément la porte à un come-back à l'OL. De quoi faire rêver les suppoters lyonnais et pas que. «Je ne dis ce qu’il a dit hier sinon vous allez péter un câble. Dans ses rêves, il y a revenir à Lyon et faire de grandes choses. Porter le brassard avec des jeunes à côté, ça peut être de la magie». Voir évoluer Karim Benzema à l'OL avec des jeunes pépites du club à l'image de Maxence Caqueret ou Rayan Cherki, on peut effectivement dire que cela aurait de la gueule. Il reste à savoir si l'Olympique Lyonnais et Karim Benzema réaliseront ce rêve apparemment commun.