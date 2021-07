PSG : les grands débuts de Sergio Ramos mercredi ?

Sergio Ramos (35 ans) s'est engagé avec le Paris SG il y a plus de dix jours. L'Espagnol s'entraîne depuis un peu plus d'une semaine avec ses nouveaux partenaires et il pourrait même faire ses grands débuts dans quelques jours.

Selon les informations du Parisien, le défenseur central devrait avoir du temps de jeu ce mercredi lors du troisième match amical des Rouge-et-Bleu face à Augsbourg, à Orléans. À moins que le staff parisien ne change d'avis d'ici là. On a hâte de voir les premiers pas de l'Ibère sous ses nouvelles couleurs.