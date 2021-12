Maroc : la réponse cinglante de Vahid Halilhodzic à Younès Belhanda

Dans des propos récoltés par Hespress, le sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic a tenu à répondre au milieu de terrain Younès Belhanda, qui l'avait accusé de l'avoir mis à l'écart en raison d'une affaire au sein du staff technique de la sélection. Le technicien bosnien a rappelé ses critères de sélection, affirmant qu'il est le seul décisionnaire des joueurs convoqués pour leurs prestations.

La suite après cette publicité

«C’est le sélectionneur qui fait le choix des joueurs qui vont jouer sous ses ordres, et c’est le sélectionneur aussi qui fait le choix de qui va travailler avec lui. Si un joueur veut décider de qui va travailler avec le sélectionneur, c’est un prétentieux. Le sélectionneur fait ses choix et j’ai trouvé des joueurs qui étaient plus compétitifs et plus performants. Il existe une concurrence», a-t-il expliqué au média marocain.