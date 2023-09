Pierre Aristouy satisfait du match nul face à l’OM

Vendredi soir, en ouverture de la 4e journée de Ligue 1, le FC Nantes a arraché un point face à l’Olympique de Marseille (1-1). Pourtant menés au score et en infériorité numérique, les Canaris n’ont rien lâché, jusqu’à égaliser avant la pause grâce à l’inévitable Mostafa Mohamed. Si les Olympiens, eux, peuvent s’en mordre les doigts, à l’image du coup de gueule de Jonathan Clauss après la rencontre, Pierre Aristouy, lui, est plus que satisfait de la performance collective de son équipe.

La suite après cette publicité

«J’ai pas envie de faire de raccourcie mais bien évidemment que je suis obligé de parler de point du courage. Mais j’ai pas envie de parler que de ça non plus. Certes il en a fallu et les joueurs en ont faire preuves, mais j’ai l’impression qu’on a pas eu que du courage, on a eu une certaine qualité pendant une bonne partie de la rencontre. Ce n’est pas une victoire mais c’est un point important», a déclaré l’entraîneur du FC Nantes en conférence de presse. Si le début de saison est compliqué pour les Nantais, prendre un point face à l’OM est tout de même une bonne affaire.