Ligue 1 : les joueurs de l’OM sont abasourdis

L’Olympique de Marseille a commis une presque faute professionnelle en ce vendredi soir. Les Phocéens, qui menaient tranquillement un zéro à Nantes après 5 minutes de jeu et qui étaient en supériorité numérique à partir de la 9e minute, ont réussi l’exploit de faire match nul contre le FC Nantes (1-1), qui les a plus que bougés.

En zone mixte, ça a été un défilé de joueurs qui ne comprenaient pas franchement ce qui leur arrivait. « C’est inexplicable de ne pas gagner. C’est dur. On mène au score, on est en supériorité numérique, on a l’impression de mettre un gros pressing en place… et après on s’est arrêté de jouer. C’est terrible. Je ne comprends pas comment on peut s’arrêter ainsi. On voulait mettre notre jeu en place, faire tourner… Mais il nous a manqué du tranchant, de la créativité. Notre possession est devenue stérile. Ça ne peut pas marcher en jouant comme ça. On répète les mêmes erreurs. Il va falloir vite grandir, vite assimiler les choses pour vite progresser », a d’abord commenté Jonathan Clauss.

Sarr et Vitinha étaient tristes

Mais le latéral droit n’était pas le seul à l’OM à ne pas comprendre. Vitinha, lui, était un peu « triste », quand Ismaïla Sarr ne comprenait pas. « Je suis vraiment déçu, toute l’équipe aussi. C’est la deuxième fois qu’on n’arrive pas à conserver notre avantage alors qu’on mène face à une équipe en infériorité numérique. Je ne sais pas pourquoi on arrête de jouer, ce n’était pas notre intention, ce n’est pas normal. On doit gagner facilement ce match, on ne peut qu’être déçu », avouait l’international sénégalais.

Quoi qu’il en soit, c’est une véritable contre-performance pour l’Olympique de Marseille même si Marcelino demeure invaincu en championnat et trône en tête de Ligue 1 ce samedi avant les confrontations du week-end. Avec les deux semaines de trêve qui arrivent, il va pouvoir travailler son processus avec ceux qui ne partiront pas en sélection. C’est déjà ça.