Ligue 1 : un OM décevant n’y arrive pas à Nantes

Alors que le mercato ferme ses portes ce soir, et que l’Olympique de Marseille a officialisé l’échange avec Lorient entre Isaak Touré et Bamo Meïté, on en oublierait presque que le football se joue sur un rectangle vert. Mais, ce vendredi soir, les Phocéens et les Nantais devaient nous le rappeler.

Mais les transferts ne sont jamais très loin et Joaquin Correa effectuait ses grands débuts sous les ordres de Marcelino. L’OM, comme face à Brest, est rentré tambour battant dans sa rencontre et après une tentative de Vitinha (3e), Ismaïla Sarr allait trouver la faille. Sur une nouvelle frappe du Portugais bien repoussée par Descamps, le Sénagalais envoyait une lourde frappe dans les filets (1-0, 4e).

Cinq minutes plus tard, Meupiyou accrochait Sarr qui partait seul au but et écopait d’un carton rouge (9e). Tout se passait alors comme dans un rêve pour l’OM qui allait commencer à subir les contres des Canaris. Castelletto chauffait les gants de Pau Lopez sur une bicyclette (20e). Mais le portier espagnol ne pouvait rien sur le sublime enchaînement en pivot de Mostafa Mohamed (1-1, 39e). Même si les Marseillais dominaient la rencontre, ils rentrèrent aux vestiaires sur un score de parité et un goût d’inachevé.

L’OM n’y arrive pas

L’OM redémarrait la seconde période comme il avait terminé la première : avec le ballon en essayant de se montrer dangereux. Ils enchaînaient les corners. Mais l’OM retombait dans ses travers et souffrait de la vitesse des ailiers nantais. Jaoquin Correa cédait sa place à Iliman Ndiaye aux alentours de l’heure de jeu, l’Argentin disparaissant peu à peu.

On s’ennuyait un peu, à vrai dire. Il fallait, pour s’enflammer un petit peu, une tête au-dessus de Vitinha (82e). Chancel Mbemba s’essayait aussi de loin, mais son enroulé du droit fuyait le cadre une nouvelle fois (87e). Malgré les cinq minutes de temps additionnel et une tentative dangereuse et non cadrée d’Aubameyang (90e +4) et de Ndiaye (90e +5), les joueurs de Marcelino ne parvinrent pas à prendre l’avantage. L’OM reste invaincu, Nantes revient de loin.