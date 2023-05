Manchester City : Kevin de Bruyne avertit Arsenal pour la saison prochaine

Une saison haletante en Premier League va bientôt s’achever. Dans un mano-à-mano intense jusqu’au bout entre Arsenal et Manchester City, c’est finalement les Skyblues qui ont remporté leur cinquième championnat en six ans. Une performance fantastique acquise notamment par des joueurs tout aussi prodigieux cette saison. Kevin de Bruyne figure logiquement ans ces locomotives du projet de Pep Guardiola. Du haut de ses 10 buts et 25 passes décisives en 46 matches cette saison, le milieu belge a encore réalisé une saison stratosphérique ponctuée par 2 buts et 1 passe décisive face à Arsenal lors du match au sommet pour le titre le 26 avril dernier (4-1).

En plus d’avoir martyrisé les Gunners sur le terrain, voila que le joueur de 31 ans les a prévenus ce lundi en marge de la saison prochaine dans des propos rapportés par le Daily Mirror : «La Premier League ne ment pas - nous étions les meilleurs. (…) Nous aimons gagner et nous ne nous ennuyons jamais. Nous avons beaucoup gagné par le passé, mais nous voulons gagner encore et encore. Je suis sûr que l’avenir sera le même. C’est incroyable de gagner trois fois de suite. C’est un travail difficile, mais nous le méritons. La faim est là, la mentalité est bonne et c’est un bon groupe.» Reste à savoir si Arsenal parviendra à lui prouver le contraire la saison prochaine.

