Southampton : Roméo Lavia, l’éclosion d’un crack !

Lanterne rouge avec 24 petites unités et dos au mur avant d’accueillir Bournemouth à l’occasion de la 33e journée de Premier League, Southampton, deuxième pire attaque du championnat, n’a plus le droit à l’erreur. Quasiment condamnés à la relégation, les Saints - qui restent sur un match nul (3-3) complètement dingue face à Arsenal - peuvent malgré tout y croire. Il faudra, pour cela, retrouver la victoire après sept matches sans le moindre succès (3 nuls, 4 défaites). Avant de recevoir la pire défense de l’élite du football anglais (63 buts encaissés), les hommes de Rubén Sellés peuvent notamment s’appuyer sur Roméo Lavia, réelle satisfaction d’une saison jusqu’alors décevante.

Roméo Lavia, un diamant brut à polir !

Ancien espoir d’Anderlecht et de Manchester City, le jeune milieu de terrain (19 ans) belge s’est, en effet, imposé en Premier League lors de l’exercice 2022-2023. À l’instar de sa dernière performance réalisée sur la pelouse de l’Emirates Stadium, le natif de Bruxelles impressionne et sort clairement du lot dans un effectif en grande souffrance. Auteur d’un but et une passe décisive en 29 matches toutes compétitions confondues, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2027 revêt aujourd’hui le costume de titulaire indiscutable dans l’entrejeu des Saints. Transféré au St Mary’s Stadium contre environ 13 millions d’euros, en juillet 2022, l’ancienne promesse des Citizens confirme ainsi, aujourd’hui, toutes les attentes placées en lui dans le Hampshire.

«Il s’est tellement bien installé dans l’équipe. Ce joueur a une très bonne passe. Il est grand, fort et aime défendre. Comme milieu défensif, il préfère rester devant sa défense pour organiser et mettre en place le jeu sans se projeter trop vite vers l’avant», confiait, à ce titre, Paul Scholes sur «BT Sports». Des propos élogieux confirmés par Rio Ferdinand, autre ancienne légende de Manchester United. «Ce jeune joueur peut jouer des deux côtés du terrain. Il est aussi bon défensivement qu’offensivement. De plus, il a une gamme de passe qui est extraordinaire». Performant sous les ordres de Ralph Hasenhuttl, limogé en février dernier, Lavia continue de briller dans un rôle de sentinelle depuis l’arrivée de Rubén Sellés. Un rendement remarqué et d’autant plus remarquable au regard du chemin tortueux emprunté par le Diable rouge.

Des débuts contrastés !

Arrivé à l’âge de huit ans du côté d’Anderlecht après des débuts à Woluwé, le Diablotin quittait finalement le club bruxellois pour rejoindre, à 16 ans, les équipes de jeunes de Manchester City. Grand espoir du football belge et élu meilleur joueur de sa catégorie en U23, Lavia confirmait d’ailleurs tout l’étendue de son talent chez les Skyblues. «Roméo Lavia est très bon. Depuis la fin de l’année dernière, il s’entraîne avec nous. S’il continue son développement, je pense qu’il sera un joueur de premier plan», reconnaissait, dans cette optique, Kévin De Bruyne au micro de Play Sports après les premières minutes du jeune crack lors d’un match de League Cup. Pour autant, la marche s’avérait trop haute et le Belge, barré par la concurrence, rejoignait Southampton, ville portuaire de 250 000 habitants.

Rapidement visé pour son inexpérience du haut niveau, celui qui ne comptait que 97 minutes avec les professionnels n’aura cependant pas tardé à mettre tout le monde d’accord au St Mary’s Stadium, justifiant ainsi un transfert de 13M jugé, par certains, comme excessif. Irréprochable défensivement, Lavia s’illustre également par des capacités offensives rares. À l’aise pour casser des lignes, toujours porté vers l’avant et doté d’une technique qui sort du lot, le Bruxellois symbolisait, en ce sens, le début de saison cohérent des Saints (2 victoires, 1 nul, 2 défaites après 5 journées). Avant de connaître un coup d’arrêt, pour le plus grand malheur de Southampton. Buteur et grand artisan de la victoire (2-1) des siens face à Chelsea lors de la 5e journée, Lavia abandonnait finalement les siens à l’heure de jeu, blessé aux ischios.

2023, l’année de l’explosion ?

«Disputer deux matchs de PL en trois jours est une expérience totalement inconnue pour des jeunes comme lui. A l’avenir, nous devrons être prudents. C’est également ma responsabilité car je dois faire plus attention à ne pas le forcer à nous montrer ses qualités. Maintenant, il est absent pour longtemps», regrettait d’ailleurs Ralph Hasenhüttl. Orphelin de son prodige pendant plus de deux mois, le club du Hampshire s’enfonce alors progressivement au classement. Après cinq défaites, deux nuls et une maigre victoire en huit rencontres, l’entraîneur autrichien retrouve son protégé mais essuie de nouvelles critiques sur sa façon de gérer le jeune milieu belge. Et pour cause. Le coach des Saint ne semble pas avoir appris de ses erreurs. Titularisé dès son retour, Lavia n’est que l’ombre de lui-même lors du lourd revers (1-4) face à Newcastle. Même constat lors de ses 82 minutes jouées contre Liverpool (1-3) avant sortir du onze contre Brighton et Fulham.

En manque de rythme, le milieu formé chez les Mauves profite finalement de la trêve internationale réservée à la Coupe du Monde au Qatar mais surtout de l’arrivée de Nathan Jones, successeur de Ralph Hasenhuttl sur le banc des Saints, pour retrouver des couleurs. Avec le coach gallois de 43 ans, Lavia voit, en effet, son temps de jeu réduit à 65 minutes maximum par match tout au long du mois de janvier. «Nous avons estimé que si nous gérions bien Roméo, nous obtiendrions plus de temps de jeu de sa part sur du long terme. S’il joue trop, il pourrait se blesser. Nous devons être responsables. Quand il est en forme, c’est un footballeur magnifique. C’est très important de gérer un joueur de son âge dans un environnement comme le nôtre», avouait, en ce sens, le nouvel homme fort de Soton.

Les cadors anglais sont à l’affût !

Un management payant à l’image de l’incroyable performance réalisée par l’intéressé lors de la victoire (1-0) face à Chelsea et sa pléiade de stars. «Il a dominé toutes les nouvelles recrues de Chelsea ce soir», constatait Alan Shearer après la rencontre. Toujours aussi impactant malgré le départ de Nathan Jones, remplacé par Rubén Sellés, enchaîne aujourd’hui les prestations de haute volée (14 titularisations lors des 15 derniers matches de PL). Si les résultats ne sont toujours pas au rendez-vous pour Southampton, les performances du jeune prodige belge ne passent, elles, pas inaperçues et pourraient lui ouvrir de nombreuses portes dans les semaines à venir. Appelé en mars dernier par Domenico Tedesco, nouveau sélectionneur de la Belgique, le gamin de 19 ans a ainsi fêté sa première sélection avec les Diables rouges lors d’un match amical remporté (3-2) contre l’Allemagne. Et son avenir en club pourrait, également, rapidement changer.

Véritable révélation chez les Saints, Roméo Lavia ne devrait, en effet, pas s’éterniser au St Mary’s Stadium, d’autant plus en cas de relégation en Championship. À ce titre, la presse anglaise évoque d’ores et déjà de nombreux intérêts. En plus de Manchester City, d’où il est parti l’été dernier et qui conserve une clause de rachat à hauteur de 45 millions d’euros, Chelsea - qui voit en lui le successeur idéal de N’Golo Kanté - Arsenal ou encore Liverpool ne seraient pas insensibles à l’idée d’enrôler la pépite des Saints. En attendant d’encaisser un potentiel joli chèque, Southampton poursuit, de son côté, sa mission maintien et compte plus que jamais sur Roméo Lavia pour parvenir à ses fins. Cela débutera par une première finale, ce jeudi, face à Bournemouth lors de la 33e journée de Premier League.

