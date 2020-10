Didier Deschamps s'attend à un grand match face au Portugal

Après son carton face à l'Ukraine (7-1), l'équipe de France reçoit le Portugal au Stade de France ce dimanche (à suivre en live commenté sur Foot Mercato), comme il y a 4 ans pour la finale de l'Euro. Un souvenir lointain maintenant pour Didier Deschamps d'autant que la plupart de ses joueurs n'étaient pas présents. Eduardo Camavinga n'avait même pas débuté chez les professionnels. Le sélectionneur voit surtout cette affiche comme une sorte de répétition avant la grande échéance de juin prochain.

«La finale de l'Euro ? Non c’est bien loin tout ça. Il n’y a rien à se remémorer. Ça s’est passé il y a 4 ans. Bravo à eux, ils ont été champions d’Europe. Ça nous a servi deux ans plus tard. Je crois qu’ils sont encore 6 chez nous (à être dans le groupe). C’est une belle confrontation entre deux des plus belles équipes européennes et même mondiales. On va surtout évaluer les forces du moment car on se retrouve dans un mois (le 14 novembre prochain) et à l’Euro en juin prochain (lors de la phase de groupes). » Didier Deschamps s'attend donc à un match de très haut niveau.