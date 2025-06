Nasser Al-Khelaïfi encense Vincent Labrune après le sacre du PSG

La fête est tout doucement en train de retomber du côté de Paris. Depuis ce samedi et la victoire 5-0 du Paris Saint-Germain contre l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions, la joie prédomine du côté de la capitale français. Alors que ce dimanche était marqué par les festivités, le président francilien Nasser Al-Khelaïfi s’est notamment exprimé au micro de TF1. Il en a profité pour féliciter le président de la Ligue de Football Professionnel, Vincent Labrune.

«C’est important de gagner ça pour nous et le football français. Tout le monde critique le football français alors qu’on est un des meilleurs championnats. On a le meilleur président de la Ligue Vincent Labrune qui fait du bon travail. Tout le monde dans le football français est sur le bon chemin. Il faut être positif et on gagnera encore une fois», a-t-il déclaré.