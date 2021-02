Bayern Munich : Kingsley Coman a tranché pour son avenir

A deux ans et demi de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, Kingsley Coman (24 ans) attise les convoitises en Angleterre. Ainsi, les deux clubs de Manchester scruteraient avec attention la situation de l'ailier français. Bild révélait même que le champion d'Allemagne craignait qu'une offre alléchante de United se matérialise l'été prochain. On évoque ainsi un salaire hebdomadaire estimé à plus de 260 000 euros par semaine si l'ancien Parisien se décidait à rallier les Red Devils.

Mais selon les informations de Sky Sports l'international tricolore aurait décidé de rester la saison prochaine au Bayern. La direction bavaroise n'aurait pas échangé récemment avec l'intéressé sur son avenir. Coman estimerait en revanche que sa prochaine destination sera un club huppé de Premier League. Depuis plusieurs semaines, Hasan Salihamidzic, directeur sportif bavarois, tente d'obtenir la prolongation de Kingsley Coman. Mais si ce dernier souhaite rester la saison prochaine en Bavière, un accord pour une potentielle prolongation semble encore loin...