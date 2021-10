La suite après cette publicité

Amine Harit est peut-être un peu plus visible aux yeux du sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodžić, depuis qu'il a rejoint l'Olympique de Marseille cet été. Pour autant, coach Vahid ne le sélectionne toujours pas. Il a été interrogé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi et on peut dire qu'ils ne passeront probablement pas leurs vacances ensemble...