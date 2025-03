Le syndicat de l’arbitrage français dézingue Paulo Fonseca

C’est une scène qui a déjà fait le tour du foot français. Dans les derniers instants du match entre l’OL et Brest, le coach rhodanien Paulo Fonseca a été expulsé. Fou de rage après cette décision, qui était lié à un potentiel penalty, l’entraîneur portugais est parti se mettre tête contre tête face à Benoit Millot. Et s’il s’est rapidement excusé en fin de rencontre, cela ne devrait pas atténuer la chose.

Au micro de RMC Sport, Olivier Lamarre porte-parole du syndicat de l’arbitrage français, s’est attaqué à Paulo Fonseca. «Il faut croire que monsieur Fonseca a été le seul acteur du foot pro cette semaine à ne pas avoir compris qu’il fallait respecter l’arbitre. C’est le seul qui n’ait pas entendu que la ministre s’est exprimée, le président de la FFF, de la LFP aussi. Il y a eu des sanctions à Marseille. On croit rêver. On doit dans le foot pro être exemplaire. Il y a des enfants, des adultes du monde amateur, qui pensent que c’est autorisé de faire ça après. Il y en a marre. D’habitude, on laisse faire les commissions mais il faut que les sanctions soient exemplaires. Venir au contact de l’arbitre, car ce n’est pas juste tête contre tête, ce n’est juste pas possible, il n’y a aucun sport où on voit. Je sais qu’il y a eu contact.»