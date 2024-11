Le périple fou de Nicolas Tagliafico pour revenir à Lyon

Les Argentins ont souffert pour leur retour en France. Comme les Marseillais, Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli - bloqués à Paris à leur retour de sélection à cause de la neige et qui se rendront à Lens par leurs propres moyens - Nicolas Tagliafico a vécu un calvaire pour rentrer à Lyon. Dans une story postée sur Instagram, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a raconté ses déboires.

La suite après cette publicité

«Mon voyage : Mercredi / 22:45 : EZE (Ezeiza) - CDG (Paris). Jeudi / 16h : escale à Lyon, car à Paris, il n’a pas été possible d’atterrir (quelle chance, destination finale), NON ! 4 heures d’attente pour aller à Paris. Jeudi / 21h : arrivée à CDG, ma correspondance ratée et le dernier train raté aussi. Vendredi / 8 h 30 : Train CDG - Lyon en retard d’une heure. Pour l’instant, je poursuis toujours mon voyage. PS : ma valise est quelque part dans l’aéroport de Paris en attente d’être réclamée». Malgré son périple, la présence de Tagliagico pour le match de l’OL face à Reims, ce samedi soir à 21 heures, n’est pas compromise.