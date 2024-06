Euro 2024 : la République Tchèque se casse les dents sur la Géorgie

Ce samedi à 15h, la Géorgie de Willy Sagnol affrontait la République Tchèque pour la deuxième journée du groupe F. Sur le papier, on pouvait s’attendre à une rencontre ouverte entre deux équipes qui ont perdu leur premier match et qui devaient donc gagner presque impérativement pour ne pas dire adieu à leurs chances de qualification. La Géorgie se présentait évidemment avec sa star Khvicha Kvaratskhelia mais aussi Georges Mikautadze ou encore le Bordelais Zuriko Davitashvili et le portier de Valence Giorgi Mamardashvili. Les Tchèques, qui avaient montré un beau visage face au Portugal, misaient sur Schick ou encore Soucek.

Et cette rencontre répondait clairement aux attentes puisqu’elle partait dans un rythme fou. La République Tchèque imposait rapidement son rythme et butait d’entrée sur un grand Giorgi Mamardashvili. Le jeune gardien de 24 ans réalisait une double parade sublime (4e) devant les attaquants adverses. Les premiers arrêts d’une très longue série dans cette rencontre. Entre temps, Adam Hlozek pensait ouvrir le score, mais son but était annulé pour une petite main au moment de contrôler son ballon. De son côté, la Géorgie faisait le dos rond et essayait de punir en contre rapide. Et à la fin du premier acte, une main dans la surface permettait à Mikautadaze d’ouvrir la marque sur penalty (1-0, 45e+2). Son deuxième but du tournoi.

La Géorgie s’en sort très bien

La formation de Willy Sagnol rentrait donc au vestiaire avec l’avantage au score mais clairement contre le cours du jeu. Et au retour des vestiaires, cela se poursuivait avec une très grosse domination de la République Tchèque. Mais tous les attaquants butaient sur un Giorgi Mamardashvili tout simplement incroyable. Mais le gardien de Valence finissait par concéder l’égalisation sur un corner. Patrik Schick tout seul au deuxième poteau voyait le ballon rebondir sur sa poitrine et finir au fond des filets (1-1, 59e). De quoi offrir une dernière demi-heure de folie.

La République Tchèque poussait et multipliait les centres que la défense géorgienne repoussait continuellement. Au fil du match, les Géorgiens reculaient mais ne craquaient pas, bien aidés par la maladresse folle d’une équipe tchèque qui aura tout tenté dans cette rencontre (25 tirs, 12 cadrés). La Géorgie, qui aurait même pu l’emporter à la dernière seconde sur un contre éclair, arrache un point miraculeux (1 seul tir cadré dans ce match) et peut toujours croire à la qualification en cas de victoire lors de la dernière journée. C’est la même situation pour la République Tchèque qui a aussi un point.