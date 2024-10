Les confessions de Benjamin Mendy sur son calvaire financier

Accusé de viol et de tentatives de viol par six jeunes femmes à Manchester, Benjamin Mendy a finalement été reconnu non-coupable le 14 juillet 2023. De retour sur les terrains, l’ancien joueur de l’OM compte désormais se faire justice et n’a pas hésité, en ce sens, à charger les Skyblues. Dans un entretien accordé à The Telegraph, Mendy a d’ailleurs avoué avoir traversé une période très compliquée sur le plan financier.

«J’ai eu du mal à payer ma pension alimentaire quand le club a arrêté de me payer après avoir été accusé en 2021. Je me sentais mal… Raheem Sterling, Bernardo Silva et Riyad Mahrez m’ont tous prêté de l’argent pour m’aider à essayer de payer mes frais juridiques et à subvenir aux besoins de ma famille». Pour rappel, le club mancunien avait refusé de lui payer son salaire de 6 M$ (un peu plus de 7,1 M€) par an, durant deux ans, en attendant son procès.