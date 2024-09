Ligue des Nations : le Portugal dompte la Croatie grâce à un Cristiano Ronaldo historique, l’Espagne bute face à la Serbie

Soir de Ligue des Nations. Alors que les différents championnats européens sont actuellement en pause, au profit de la trêve internationale, différentes sélections se retrouvaient, ce jeudi soir, avant le choc opposant l’équipe de France à l’Italie. Présent dans le groupe 1 de la voie A, le Portugal de Cristiano Ronaldo défiait la Croatie. Une rencontre qui tournait rapidement à l’avantage des Lusitaniens. Organisés en 4-3-3, les hommes de Roberto Martinez ouvraient le score par l’intermédiaire de Diogo Dalot (1-0, 7e) avant que le quintuple Ballon d’Or, servi par Nuno Mendes, ne s’offre son 900e but en carrière (2-0, 34e).

Juste avant la pause, les Croates se relançaient grâce à une erreur de Dalot, buteur contre son camp (2-1, 41e). En vain. En seconde période, les Portugais, solides défensivement, conservaient leur légère avance pour sécuriser une première victoire. Dans la même poule que la Seleção das Quinas, la Pologne a, de son côté, arraché la victoire face à l’Écosse (3-2). Après deux réalisations de Szymanski (8e) et Lewandowski (44e, sp), les Polonais ont subi la loi des locaux, portés par Gilmour (46e) et McTominay (77e), mais Zalewski a finalement offert la victoire aux siens, sur penalty, au bout du temps additionnel (90+7e). Dans les autres rencontres de la soirée, l’Espagne n’a pu faire mieux qu’un match nul (0-0) contre la Serbie.

Vidéo : 900e but en carrière pour Cristiano Ronaldo !

CR7 marque l’histoire, la Roja marque le pas

Championne d’Europe en titre, la Roja n’a jamais trouvé la faille face à des Serbes valeureux et bien regroupés défensivement. De son côté, le Danemark a dominé la Suisse. En supériorité numérique après l’expulsion de Nico Elvedi et Granit Xhaka au retour des vestiaires, les Danois ont accéléré en fin de match pour s’imposer grâce à des buts de Patrick Dorgu (82e) et Hojbjerg (90+2e), étincelant depuis le début de la saison. Présente dans le groupe de la Suède, venue à bout (3-1) de l’Azerbaïdjan un peu plus tôt dans la soirée grâce à Isak et Gyokeres, la Slovaquie a arraché la victoire (1-0) contre l’Estonie grâce à une réalisation de Suslov (70e).

Toujours dans la voie C mais cette fois-ci dans le groupe 3, l’Irlande du Nord n’a pas tremblé pour se défaire (2-0) du Luxembourg. Sur le terrain de la ZTE Arena à Zalaegerszeg, la Bulgarie a, quant à elle, accroché (0-0) la Biélorussie. En infériorité numérique après l’expulsion de Filip Krastev pour un deuxième carton jaune reçu, les Bulgares n’ont pas craqué. Enfin, dans la voie D, Saint-Marin, porté par une réalisation du jeune Nicko Sensoli, a trouvé la faille pour se défaire du Liechtenstein (1-0). Une victoire historique pour l’un des petits poucets du football international…

Voie A

Groupe 1

Portugal 2-1 Croatie : Dalot (7e) et Ronaldo (34e) / Dalot (41e, csc)

Écosse 2-3 Pologne : Gilmour (46e) et McTominay (77e) / Szymanski (8e), Lewandowski (44e, sp) et Zalewski (90+7e, sp)

Groupe 4

Danemark 2-0 Suisse : Dorgu (82e) et Hojbjerg (90+2e)

Serbie 0-0 Espagne

Voie C

Groupe 1

Estonie 0-1 Slovaquie : Suslov (70e)

Azerbaïdjan 1-3 Suède : Dadashov (82e) / Isak (65e, 71e) et Gyokeres (80e, sp)

Groupe 3

Biélorussie 0-0 Bulgarie

Irlande du Nord 2-0 Luxembourg : McNair (11e), Ballard (17e)

Voie D

Groupe 1

Saint-Marin 1-0 Liechtenstein : Sensoli (53e)