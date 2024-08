Une maison de Lionel Messi a été vandalisée

Après un été en or avec une victoire lors de la Copa América avec l’Argentine, Lionel Messi (37 ans) va vivre une nouvelle saison avec l’Inter Miami. Mais le champion du monde 2022 a appris une bien mauvaise nouvelle. En effet, sa villa basée à Ibiza a été vandalisée par le collectif écologiste "Futuro Vegetal" selon TV5 monde.

On apprend ainsi que deux militants ont été filmés en train d’asperger la façade de sa demeure de peinture noire et rouge pour mettre en avant le rôle et la responsabilité des riches dans la crise climatique. Ils ont d’ailleurs déployé une banderole avec le message suivant : "aidez la planète, mangez les riches, supprimez la police". Messi n’a pas dû apprécier…