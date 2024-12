La légende roumaine Helmuth Duckadam est décédée

Âgé de 65 ans, Helmuth Duckadam vient de nous quitter ce week-end. Ancien gardien roumain qui a porté le maillot de l’UT Arad entre 1978 et 1982, mais surtout celui du Steaua Bucarest lors de la saison 1982/1986, il est un joueur marquant de la Ligue des Champions. En effet, lors de la finale de 1986, il est devenu le héros de tout un peuple contre le FC Barcelone.

La suite après cette publicité

En arrêtant les tirs au but d’Alexanko, Pedraza, Pichi Alonso et Marcos, celui qu’on a surnommé le « héros de Séville » a permis à son club de remporter sa seule Ligue des Champions (0-0, 2-0 aux Tab). Il est le seul gardien à avoir réalisé quatre arrêts dans une séance de tirs au but de Ligue des Champions. D’ailleurs, après ce match, il a arrêté sa carrière pendant trois ans suite à une thrombose au bras droit qui a failli provoquer une amputation. Il avait terminé 8e du Ballon d’Or 1986 à égalité avec Marco van Basten.