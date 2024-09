Paul Pogba est très ému pour Raphaël Varane

Ce mercredi, Raphaël Varane (31 ans) a décidé de raccrocher les crampons. Il a annoncé la nouvelle via un long message publié sur ses réseaux sociaux. « Ils disent que toutes les bonnes choses ont une fin. Au cours de ma carrière, j’ai relevé de nombreux défis, saisi chaque occasion, presque tout cela était censé être impossible. Des émotions incroyables, des moments spéciaux et des souvenirs qui dureront toute une vie. En repensant à ces moments, c’est avec une immense fierté et un sentiment d’accomplissement que je vous annonce ma retraite du jeu que nous aimons tous. Je me retire au plus haut standard, je veux sortir par la grande porte. Il faut une grosse dose de courage pour écouter son cœur et son instinct. Désir et besoins sont deux choses différentes. Je suis tombé et ressuscité mille fois, et cette fois, c’est le moment de m’arrêter et de raccrocher mes crampons avec mon dernier match en remportant un trophée à Wembley », a-t-il notamment expliqué.

La suite après cette publicité

Sa décision a forcément été très commentée. Le RC Lens, Côme, Manchester United, le Real Madrid ou encore certains joueurs, à l’image de Karim Benzema, qui a publié un message pour le moins original, ont réagi à cette nouvelle. Son ancien coéquipier en équipe de France et à Manchester United, Paul Pogba, a également eu quelques mots pour lui. «Quel plaisir d’avoir partagé ces moments avec toi», a-t-il écrit en réponse à son message sur Instagram. Le joueur né en 93, la même année que Varane, a aussi ajouté des émojis tristes et des cœurs. Le jeune retraité appréciera ce joli message.