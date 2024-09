Didier Deschamps réagit à la retraite de Raphaël Varane

Raphaël Varane a annoncé la fin de sa carrière professionnelle, ce mercredi. L’ex-joueur de Côme avait subi une importante blessure au genou gauche mi-août dernier, qui l’a contraint à raccrocher les crampons. Sélectionné à 91 reprises en équipe de France, le joueur formé à Lens a notamment participé à l’épopée victorieuse de l’équipe de Didier Deschamps lors de la Coupe du monde 2018. Il a également eu un rôle clé lors de la victoire de la Ligue des nations 2021. Le coach des Bleus, qui lui a permis de découvrir Clairefontaine en mars 2013, a tenu à féliciter et à remercier l’ancien vice-capitaine des Bleus pour sa carrière couronnée de succès en club comme en sélection.

« Raphaël a choisi de mettre un terme à sa carrière. Le connaissant, je sais que cette décision, toujours difficile à prendre, est le fruit d’une mûre réflexion. C’est donc la bonne décision, qu’on se doit de respecter. La vitesse, la vista, la technique, le mental… Raphaël avait toutes les qualités requises pour réaliser la magnifique carrière qui fut la sienne. Pendant dix ans, l’Équipe de France a été une autre famille pour lui. Il y sera toujours le bienvenu. Il est arrivé jeune et s’est vite imposé comme un leader sur le terrain, mais aussi en dehors, où son avis était écouté et respecté. Mais comme je l’ai souvent dit, l’âge n’est pas un critère pour s’imposer au plus haut niveau. Je retiens l’image d’un joueur tourné vers les autres et vers le collectif. En parfaite complicité notamment avec le capitaine Hugo Lloris, Raphaël a tenu un rôle important à la Coupe du monde 2018 puis à celle de 2022. En sélection, mais aussi partout où il est passé, il a toujours laissé le souvenir celle d’un grand professionnel. Pour ça et pour tout le reste, il faut lui dire un grand merci. Je lui souhaite d’être heureux dans les nouveaux défis qu’il choisira. Il va pouvoir se consacrer aussi à sa famille, qui compte beaucoup pour lui », a indiqué Didier Deschamps.